中國好聲音｜盤點浙江衛視8大黑歷史：李玟疑遭欺凌、高以翔猝死…

李玟生前控訴《中國好聲音》的錄音，在網上毫無意外掀起了很大的聲浪，網民紛紛指責《中國好聲音》的節目組不尊重參與節目的嘉賓，令李玟在節目裡受屈辱。網民還整合了不少有關《中國好聲音》的電視臺——浙江衛視的一些黑歷史。



原來除了《中國好聲音》李玟遭欺淩事件之外，浙江衛視還發生過不少的「意外」，令網民紛紛抨擊浙江衛視是「殺人台」！（點圖放大了解「浙江衛視8大黑歷史」👇👇👇）

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一、《追我吧》高以翔猝死

2019年，高以翔在錄製《追我吧》節目錄製時突然昏闕，送院後經過三小時急救仍不幸離世，死因是「心源性猝死」。事後，外界開始質疑《追我吧》的節目錄製強度過大，再加上當時是在低溫的晚上通宵錄製，大大增加了節目的錄製難度和強度，最終才會導致高以翔在高強度和高緊張的情況下，持續過勞工作才導致了悲劇的發生。

二、《中國星跳躍》釋小龍助理溺水身亡

2013年4月19日，釋小龍的一名隨行助理彭佳璿在《中國星跳躍》節目訓練基地裡不慎意外溺水身亡，當時年僅18歲。節目組後來發聲明表示當時所有人的注意力都在釋小龍身上，沒有注意到他的助理不知道怎麼走到了游泳池邊並且掉了下去，等到大家發現他時，他已經沉入池底，被救上來後呼吸、心跳都沒有了。當時這件事也遭到網民抨擊，節目組沒有做好防護措施才導致了這個悲劇。

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三、《出發吧愛情》范文芳跌落水後失蹤

2015年，范文芳和老公李銘順參加了一檔中國真人秀《出發吧愛情》，兩人當時挑戰 3000 米跳傘，不料兩人跳傘後卻在跌落水後失蹤，當時現場十分混亂，事後范文芳回憶起這件事情後還是一陣害怕，留下了很大的陰影。後來只要一靠近海就會提高警覺性，如果坐船的話也會很留意救生衣的存放位置。

四、《跨年晚會》陳偉霆險跌落舞臺黑洞

在2018年浙江衛視的跨年晚會上，陳偉霆原本正在舞臺上勁歌熱舞，怎料當時舞臺卻忽然出現一個「黑洞」，而燈光還不斷打在大坑上示意歌手往前走，還好那時陳偉霆及時在大坑前刹住腳步，利用走位繞過了這個危險的大黑洞，這才沒有造成任何傷亡。雖然這次舞臺事故被陳偉霆巧妙化解，但如此重大的安全隱患，也讓浙江衛視被全網抨擊。

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五、《奔跑吧》趙麗穎溺水

趙麗穎早年在參加《奔跑吧》節目錄製時，也曾在一次的水上遊戲環節裡意外跌落水中，差點出事。由於趙麗穎不諳水性，於是她溺水後便大聲呼救，但當時沉浸在遊戲裡的其他嘉賓並沒有人搭理她，最後她呼救了許久才有人發現她落水，將她救起。

六、《王牌對王牌》張杰缺氧暈倒

2018年，張杰在錄製《王牌對王牌》時，也曾在進行「拿玻璃吸管吹乒乓球」時，因為缺氧暈倒，臉部直接砸在凳子上。雖然這只是一次意外，但當時有份參與錄製的現場觀眾在事後卻爆料，意外發生後製作單位敷衍了事，不僅一句道歉都沒有，而且還要求在場觀眾不要亂傳，當粉絲要求節目組道歉時，工作人員還指責對方鬧事。

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七、《王牌對王牌》吳莫愁不慎跌倒，導致輕微腦震盪

2016年，吳莫愁在錄製《王牌對王牌》期間因不慎跌倒導致頭部受傷，緊急送院後出現暈眩、嘔吐和意識不清的症狀，經醫生診斷後為輕微腦震盪，需要住院觀察。當時吳莫愁還被醫生勒令無法飛行，她只好忍痛取消到臺灣宣傳新歌的行程。

八、《我們的客棧》張新成手骨折

2023年，張新成在錄製《我們的客棧》時，他和張杰也在「掰手腕」的遊戲環節裡意外受傷，節目組將他送到醫院後被診斷為手臂骨折。事後張新成的工作室代為報平安後，還是有粉絲指責節目組的安全管理不到位，才會導致藝人在節目錄製期間受傷。

《奔跑吧》觀眾調侃：姚PD沒想到最後是電視臺出事吧！

《奔跑吧》是浙江衛視的王牌節目，這幾年《奔跑吧》的口碑逐漸走下坡，好不容易掌握了新的流量密碼、找來了人氣和顏值頗高的藝人當常駐嘉賓，沒想轉眼Lucas黃旭熙和蔡徐坤卻相繼被爆出桃色醜聞。即使如此，姚PD還能在蔡徐坤爆出醜聞後，當機立斷將其打碼後才順利播出，只是沒想到剛過了蔡徐坤那件事，最後竟然是電視臺出事了！

雖然當明星也是一種高危職業，但根據過往記錄來看，浙江衛視的「黑歷史」還真是多不勝數啊！也難怪這次網民對於李玟被《中國好聲音》欺淩這件事如此上心，畢竟之前已經有了這麼多的前車之鑒，電視臺在節目品質和安全管理這方面還是掉以輕心了啊！

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