高以翔逝世周年好友創作歌曲悼念　粉絲集資登廣告：你停止時間

去年的今日(27日)台灣男星高以翔於內地拍攝浙江衛視的綜藝節目《追我吧》時,突然暈倒昏迷,經過送院緊急搶救之後不治,終年35歲。如今時光飛逝高以翔已經離開大家一年了,圈中有不少好友同粉絲都沒有忘記他,紛紛用不同方式去思念他,一度登上微博熱搜榜。

高以翔已經離開了大家一年。(高以翔微博圖片)

其中他的好朋友許晉豪﹑吳建豪﹑袁詠琳﹑藍鈞天更為他創作同錄製新曲《一起走過》來紀念他,而高以翔的哥哥高宇喬亦有參與,而歌詞亦道出高以翔從國外回台灣之後同大家的點滴,就好似「兩個ABC 剛回來都還沒有成績」﹑「一路看著你就從無名小卒慢慢變成大明星」﹑「我最期待就是可以陪你再打一將」等,非常感動。

而他們亦有在微博轉發歌曲共同思念這一位好朋友,藍鈞天就說道:「一年了,你在遠方還好嗎?我們都好,很想你,所以大家做了首歌給你。封面照片我選的,因為對我來說你只是去旅行,而我們一定會再見面的!到時再好好喝一杯!Through It All 一起走過。」而吳建豪則簡單一句:「Miss you G」作表達,而高以翔最好的兄弟毛加恩則在instagram表示:「you’re in our thoughts and in our hearts today and forever We miss you bro。」還有袁詠琳等人。

多位朋友一起創作歌曲《一起走過》來紀念他。(K-swo微博圖片)

毛加恩在instagram思念高以翔。(maomao31@IG)

另外,不少粉絲亦戴着鮮花前往高以翔出事地點寧波獻花,從網上傳出的照片可見當時出事的地方已經形成一片花海,大家在卡片上寫着滿滿對高以翔的思念。除此之外,粉絲們還集資在全國多個地方刊登投影廣告,包括上海的地鐵站﹑武漢的大型商場﹑南京的商場等,清一色寫道:「你停止時間,我繼續思念。」還有出動流動車以表達對偶像的思念。

粉絲在不同地方刊登投影廣告思念高以翔。(影片截圖)

不少粉絲前往寧波獻花。(網上圖片)