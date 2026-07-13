東張西望｜港人北上誤墮免費按摩陷阱　遭搶手機強制轉帳痛失三萬

《東報西望》昨日（12日）一集報道了一宗港人北上消費遇騙事件。一名香港女子因誤信深圳福田區按摩店的「免費體驗」宣傳，落入密閉房間的恐怖陷阱。她不僅遭技師「把脈」恐嚇患上重病，更被職員強搶手機、多人圍堵強制轉帳。最令人咋舌的是，受害人事後竟食髓知味「重返黑店」，前後累計被榨乾超過30,000人民幣，事後她崩潰形容過程如「劏豬一樣」，事件引發全網論戰。

北上按摩騙局「免費體驗」。（《東張西望》截圖）

噩夢的開始

據報道，涉事香港女子黃女士早前與友人到深圳福田區，途中因感到疲倦，被一間按摩店的「免費體驗」宣傳吸引入店。她本想簡單按腳放鬆，豈料男技師僅為她按了一隻腳便停手，隨即瘋狂推銷「藥膳推拿」療程，聲稱可免費體驗半小時。黃女士心想一試無妨，便跟隨另一名男技師進入房間接受全身推拿，殊不知這正是噩夢的開始。

噩夢的開始。（《東張西望》截圖）

技師「把脈」恐嚇中風營造恐慌

該名自稱擁有五年經驗的男技師在推拿期間突然為黃女士把脈，隨即語氣嚴肅地大肆恐嚇，指出她心律不正、肺脾胃經虛弱、血液不足及頸椎偏移，更危言聳聽警告若不盡快治療，可能引發偏頭痛、記憶衰退甚至中風。一番恐嚇式言論令身處密閉空間的黃女士極度不安，瞬間陷入恐慌。

技師自稱擁有五年按摩治療經驗，更為黃女士把脈，指出她心律不正、肺脾胃經虛弱、血液不足及頸椎偏移。（《東張西望》截圖）

技師「把脈」恐嚇中風營造恐慌。（《東張西望》截圖）

搶手機圍堵強制轉帳

推拿結束後，另一名職員即進入房間強行推銷價值48,000元的會員套票。黃女士即時表明無力負擔，對方竟直接搶走她的手機，發現微信錢包內有餘額後，以多人圍堵方式不斷加碼施壓，最終她在極大壓力下被迫轉帳16,000餘元。然而噩夢並未完結，其後黃女士再次到店時，店方見其軟弱可欺，竟繼續推銷更昂貴療程，再度動用多名職員將她重重包圍並強行要求轉帳。黃女士前後累計被迫轉帳超過30,000人民幣，她事後回想被集體壓榨的恐怖經歷，崩潰直言：「兩男兩女喺度搞我，好似劏豬咁樣劏囉！」

黃女士最初以為只需支付4,200元。（《東張西望》截圖）

最終她在極大壓力下被迫轉帳16,000餘元。（《東張西望》截圖）

要求退款反遭諸多推搪

黃女士事後要求退款，並由《東張西望》陪同到店舖了解情況。惟負責人全盤否認威逼，僅稱事件為「誤會」，更落足嘴頭游說她繼續消費：「退的話就不划算，你後面錢都不用交了，繼續給你做就行了阿姨。」面對店方的強硬態度與空頭支票，黃女士深知「我相信她不會給我退一毛錢，我只能用他們的服務」，痛失巨款後最終被迫向現實低頭，繼續留在該店接受療程。

黃女士要求退款反遭諸多推搪。（《東張西望》截圖）

該店指給黃女士做的全是高端項目。（《東張西望》截圖）

網民怒斥等同搶劫

事件曝光後迅速在網絡上掀起激烈討論。不少人怒斥店方擺明是黑店，行為「同搶劫無分別」，並提醒大家「免費係最貴，便宜莫貪」。不過，隨着劇情揭露黃女士竟前後中招、多次重返黑店，網絡輿論風向罕有地大逆轉。部分網民由同情變為憤怒，狠批她缺乏保護自己能力且極度貪心，冷諷道：「第一次中招我算你係被迫，你仲去到第六次？真係可憐的人必有可恨之處」、「保護自己意識同能力都係零，俾人劏完仲繼續去用服務」，大嘆事主天真得令人難以置信。