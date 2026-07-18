公寓黑風暴線上看分集劇情｜Netflix更新時間+演員關係圖角色簡介

《公寓黑風暴》韓劇，有金潤鍈作為編劇，趙庸媛為執導，由池晟、河潤景、朴丙垠、文素利領銜主演的一套犯罪喜劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及人物關係。



《公寓黑風暴》是由池晟、河潤景、朴丙垠、文素利領銜主演的一套犯罪喜劇。（IG@jtbcdrama）

《公寓黑風暴》電視劇情大綱

前黑幫老大朴海江（池晟 飾）為了在短時間內籌措100億韓元營救恩人，起初企圖透過舉辦婚禮來回收人情禮金，卻發現收到的紅包只是杯水車薪。走投無路之際，他轉而將目標移向公寓內那筆無人監管的百億「長期修繕準備金」上，計畫藉由選上社區管理委員會主任委員（住戶代表會長）以侵吞巨款。

為了符合該公寓崇尚家庭幸福美滿的形象，朴海江砸下重金找來法律系落榜生姜夏莉（河潤景 飾）契約假結婚，甚至加碼招募了假兒子與假爸爸，組裝出一個完美的「冒牌家庭」潛入。豈料在過程中，意外扯出公寓內部更龐大的黑暗利益鏈與腐敗歪風。結果，這位本想撈錢的黑道大哥，反而被迫與一眾「怪咖住戶」聯手，展開一場痛快對抗惡勢力的正義大反擊。

（IG@jtbcdrama）

《公寓黑風暴》每集劇情

《公寓黑風暴》第1-5集

《公寓黑風暴》第一集：

朴海江起初外表悠閒，宛如普通的都市白領，實則是手段兇悍的收數大佬，單憑眼神和聲線就能徹底震懾對手。某天他突然遭遇巨變，為籌夠100億韓元營救如同父親的恩人，朴海江企圖透過舉辦假結婚典禮，靠收取大量人情禮金來籌集巨款。怎料假新娘姜夏莉絕非省油的燈，兩人一見面便瘋狂頂嘴、互不相讓，令婚禮在火花四濺中勉強完成。

遺憾的是，完婚後的禮金總額與目標依然相差甚遠。此時朴海江與「蜥蜴」黃仁植正面交鋒，卻意外察覺到大廈內隱藏著一筆數額驚人的「公寓長期修繕準備金」。這個發現讓他隨即轉動腦筋，盤算能否從這棟公寓中，設法刮走那筆救命的100億韓元。

《公寓黑風暴》第二集：

為了救出被關在拘留所的朴勇萬，朴海江將為期三個月的住戶代表會會長選戰視為最後生路。他從通緝中的前管理員「蜥蜴」口中，證實大廈積存的長期修繕準備金高達178億。為了在短時間內籌集資金，他決心參選，但首要條件是必須配合公寓重視家庭形象的特性。

於是，朴海江找回之前拍過假結婚照的姜夏莉，簽下巨額合約要她扮演妻子。隨後，黃仁植因賭債減免等保障答應加入，前組織成員慶南、濟吉和大寶亦相繼歸隊。最後為了應對英語幼稚園的提議，連慶南7歲的兒子慶北也被拉入局。這個各懷鬼胎的7人假家庭正式成形，朴海江一邊備戰選舉，一邊啟動這場大膽的詐騙計畫，拉開了連串風波的序幕。

《公寓黑風暴》播出更新時間

《公寓黑風暴》電視劇幾時播?《公寓黑風暴》於7月11日開始播放，一共有12集，由Netflix播放，每週六、日各更新一集。

《公寓黑風暴》演員人物關係圖

《公寓黑風暴》演員人物關係圖。（JTBC圖片）

《公寓黑風暴》演員

池晟 飾 朴海江

前黑幫大佬，為了籌措100億元決定參選公寓的社區管理委員會主任委員。

池晟 飾 朴海江（IG@jtbcdrama）

河潤景 飾 姜夏莉

落榜法學生，為巨額報酬與朴海江假結婚。

河潤景 飾 姜夏莉（IG@jtbcdrama）

朴丙垠 飾 李忠元

建設公司代表，同時為該公寓頂樓豪宅的住戶。

朴丙垠 飾 李忠元（IG@jtbcdrama）

文素利 飾 張淑珍

對公寓內的各項大小事與居民人際關係瞭如指掌的公寓住戶。