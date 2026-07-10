《金特務：本色回歸》劇集/漫畫3大改動｜彌補了原著主角1大遺憾

韓劇《金特務：本色回歸》（改編自漫畫《金部長》）於Netflix上線後隨即爆紅。這部熱血爽劇，講述隱姓埋名的「金特務」，為了營救因校園霸凌而失蹤的女兒，決定重啟「特工模式」大開殺戒。雖然劇集完美還原了原著「最強女兒奴」的格鬥精髓，但在真人化的過程中，編劇在劇情、角色背景及敘事結構上作出了不少大膽改動。以下為大家盤點劇集與漫畫之間的4大核心不同之處！



《金特務：本色回歸》韓劇，改編自漫畫《金部長》。（SBS圖片）

《金特務：本色回歸》韓劇，改編自漫畫《金部長》。（SBS圖片）

【注意：下文含有部分劇透，請斟酌閱讀】

蘇志燮化身43歲銀行社畜大玩身份反差

原著漫畫中的金部長是一名年約50歲出頭、滿面滄桑的大叔，且作者自始至終都沒有公開他隱姓埋名後的民間職業，大家只知道他是一個穿西裝的「金部長」。但到了劇集版，編劇將金特務年齡設定為後生10年，1983年出生，極度貼合蘇志燮本身的成熟男魅力。同時，劇集還為他量身打造了「相生儲蓄銀行會計組部長」的職位。看著男神戴上老花鏡，在辦公室為了柴米油鹽對上司唯唯諾諾、委曲求全，這種極致的身份反差，比漫畫更能令觀眾產生強烈共鳴。

《金特務：本色回歸》劇照（Instagram@sbsdrama.official）

《金特務：本色回歸》劇照（Instagram@sbsdrama.official）

最強爸爸復仇團夢幻聯動實體化大放笑彈

金部長與昔日戰友重聚的「父仇者聯盟」情節，是原著漫畫保留下來的靈魂核心，而劇集非常成功地將這個夢幻聯動「完美實體化」。由蘇志燮、崔代勳（飾 奧運金牌館長成漢秀）與尹敬浩（飾 戰場之神朴鎮哲）組成的「最強爸爸復仇團」，不僅展現了壓倒性的戰鬥力，劇集更特別放大了大叔們的化學反應——他們一邊出生入死，一邊卻在吐槽自己腰痠背痛、體力大不如前，甚至還交流起家庭瑣事，這種極具黑色幽默的兄弟情是劇集極具人氣的看點。

《金特務：本色回歸》劇照（SBS圖片）

亡妻林柳真驚人身世反轉

劇中的感情線迎來了比原著更震撼的驚天內幕。漫畫中金部長的身世極其坎坷，妻子不幸早逝，臨終前主角甚至來不及聽見妻子的最後一句話就天人永隔，留下永恆的遺憾。而劇集版則加入了虐戀設定：原來，北韓出身的金部長，投奔南韓後長期遭到監視，而陪伴在身邊的亡妻林柳真，最初竟然是國家派來監控他的特務！但兩人最終假戲真做、因真心相愛而結合。劇中金部長在病榻前聽完了妻子的臨終遺言，答應她會放下血雨腥風、好好守護女兒。

《金特務：本色回歸》劇照（SBS圖片）

徐貹旼劇中飾演蘇志燮的女兒「金敏智」。（《金特務：本色回歸》劇照）

《金特務：本色回歸》劇照（Instagram@sbsdrama.official）

SBS《金特務：本色回歸》中，約3分鐘的片段是100%由AI製作的，這是韓國商業電視劇的首例。（Newsen）