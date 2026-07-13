50歲李小冉爆離婚　昔日老公贈5億求婚　現「女強男弱」婚姻破裂

大陸女星李小冉參加《乘風2026》，以《心願便利貼》這首歌席捲各大網路迷因，「奇蹟的50歲」凍齡美貌受到矚目。



八卦博主「頂流剋星張姐」發文爆料，李小冉與瑞士籍丈夫徐佳寧在前兩年就已分居，終於在去年11月在北京悄然離婚。知情人士透露，兩人近年來幾乎無互動，許多人甚至忘記兩人已結婚11年。知情人士認為：「以她慕強好強的性格來說，這個結局可能是放飛自我的開始。」

李小冉（微博@李小冉）

徐佳寧求婚李小冉 霸氣喊：給你5個億

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李小冉17歲認識徐佳寧，對方以「男閨密」之姿在身邊陪伴多年，李小冉坦言，第一眼見到徐佳寧就覺得熟悉，他比誰都可以信任，有一次李小冉參加軍艦綜藝節目，徐佳寧特別買了一部海事電話給她，怕李小冉在海上沒有信號，如此細膩的洞察力，讓李小冉直言：

很多東西想在我的前頭，讓我覺得嫁對了。

徐佳寧在求婚的時候，講過一句名言：「嫁給我吧，給你5億讓你作（花）。」據張姐指出，徐佳寧是出品公司北京光彩世紀文化藝術有限公司的股東及法人，兩人結婚後，李小冉順理成章成為公司第二大股東，但前幾年李小冉就已退出公司。徐佳寧婚後事業沉寂，幾乎沒有開拍新劇，在事業上女強男弱，加上結婚多年也沒有生兒育女，以李小冉慕強的性格，婚姻漸漸走向破裂。

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