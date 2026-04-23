李小冉《浪姐》走音爆喊兩晚　向太致電力撐讚「沒心機」比肩王菲

大陸女星李小冉近日在陸綜《乘風2026》中的表現意外成為話題焦點。她在舞台上演唱時嚴重走音，不僅引發網友熱議，更讓她自曝為此「懊惱哭了兩個晚上」。近日，娛樂圈大姊大「向太」陳嵐特別致電李小冉，兩人的一番對話揭開了演藝圈少見的真情實感，向太更力讚李小冉的「不裝」是演藝圈的必殺技。



陷走音風波！李小冉無奈喊冤：50歲的壓力與耿直

向太近日撥通了李小冉的電話，電話那頭的李小冉語氣雖然爽朗，卻掩飾不住當時的挫敗感。李小冉直言自己沒想到唱歌會「這麼難聽」，她解釋當時接到任務到考核只有24小時，期間還要搬家、睡覺，時間極其緊迫。

李小冉在《慶餘年》中飾演長公主（《慶餘年》微博圖片）

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她語帶無奈地向向太訴苦，自己私下唱歌其實沒那麼糟。李小冉疑惑地表示：

我去卡拉OK（KTV）裡唱得還行，但不知道為什麼，我一戴上耳機，一上台我就不行了！

現年50歲的她，更是無奈地自嘲：「我50歲了，我根本記不住詞，上台後腦子裡全是蒙的。」她坦言，當時最難受的是怕拖累隊友，甚至直白預言：「我就知道我一出來一定會被罵慘。」

向太點評：她是演藝圈少有的「真」

看著李小冉因為耿直而在網絡遭受議論，向太在影片中感性分享了她如此喜愛李小冉的原因。向太表示，自己最看重李小冉身上的一點，直誇她「沒有心機」。

向太回憶起李小冉錄製《花兒與少年》時的往事。當時劇組因為某位成員遲到兩小時引發不滿，劇組曾暗示李小冉去當「壞人」勸退對方。相比於其他人的圓滑或沈默，李小冉卻選擇直接把話講出來，最後因此背負了不少罵名。向太心疼地說：「她比我還直，她覺得該講就講，結果給人家找到點去罵她。我說妳不是笨，是非常笨。」

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向太盤點演藝圈「真我」藝人：寧靜、王菲、舒淇都入列

向太在影片結尾強調，在演藝圈這個名利場，能保持「真我」的人並不多。她列舉了寧靜、王菲、舒淇等女星，認為她們都是不屑於偽裝的人，而李小冉正是其中之一。

「真誠可以打敗一切，真誠是個必殺技。」向太堅定地表示，雖然真誠有時會被誤解，但像李小冉這樣真實、努力的人，最終一定會得到大眾的喜愛。最後，向太也不忘為李小冉加油打氣，期待她在後續的舞台上能「一唱驚人」。

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