田曦薇素人時期直播獲黃曉明高額打賞　網民揭時間點狂轟無邊界感

內地女星田曦薇憑藉《逐玉》人氣再攀高峰，7月11日微博卻流傳一段她尚未出道時的往事，引發熱議。她2016年剛考上上海戲劇學院、大一期間以素人身份開直播時，黃曉明曾突然現身直播間，不僅豪刷禮物，還當場邀請她拍戲、希望簽入旗下公司。



黃曉明或是出於惜才，或是真想引薦後輩，但仍遭到質疑。由於時間點正值當時的妻子Angelababy宣布懷孕後不久，相關話題迅速登上討論焦點。

田曦薇（田曦薇微博圖片）

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網傳內容指出，田曦薇當時剛進入上海戲劇學院，利用課餘時間直播，打扮樸素、尚未踏入演藝圈。沒想到直播期間吸引黃曉明進入，不僅送出高額禮物，還主動提出合作邀約，甚至關注她的社群帳號。不過田曦薇最後沒有接受邀請，而是決定先完成學業、累積表演實力，直到2018年才正式出道。

之後田曦薇憑藉《如此可愛的我們》逐漸打開知名度，再以《卿卿日常》爆紅，今年又與張凌赫合作《逐玉》，人氣持續攀升，不少網友因此認為，她當年選擇留在學校而非急著出道，是相當理性的決定。

不過，這起舊聞引發討論的關鍵，仍是時間點。網友指出，Angelababy於2016年10月公開懷孕喜訊，而黃曉明據傳進入田曦薇直播間送禮、發出邀約的時間正值同年年底，因此有人質疑他的舉動「沒有邊界感」。也有人翻出黃曉明歷任女友，包括秦嵐、李菲兒、Angelababy及葉珂等人，認為皆屬大眼甜美型，田曦薇同樣符合這類型。

截至目前，黃曉明與田曦薇皆未對相關傳聞作出回應，田曦薇粉絲則出面澄清，強調兩人僅是演藝圈前後輩關係，呼籲外界不要過度解讀這段多年前的互動。

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