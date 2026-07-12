功夫女足｜19歲星女郎雪野起底　來港旅遊被發掘　周星馳親自面試

香港喜劇天王「星爺」周星馳暌違七年再推出導演新作，電影《功夫女足》11日正式上映，隨即掀起熱烈討論，更迅速累積2.93億人民幣票房。而周星馳先前花費一年時間海選新人，如今電影終於問世，新一代「星女郎」也隨之亮相。



周星馳的經紀人陳震宇7月11日在微博發文，宣佈女演員「雪野」就是星輝公司發掘的新人，也在電影中飾演同名角色。

陳震宇7月11日在微博發文，宣佈女演員「雪野」就是星輝公司發掘的新人。（微博@陳震宇Chris）

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之後星輝釋出官方形象照，只見雪野披着及胸長髮，化着淡淡妝容，身穿純白背心，渾身散發清新氣質，隨後雪野大方與網民打招呼：「雪野報到，請多指教！」

據了解，雪野目前19歲，過去沒有演藝經驗，今年還被中央戲劇學院錄取。不過，她其實並非通過海選被相中，而是與父母在香港旅遊時被周星馳團隊發掘，周星馳還親自擔任面試官。最終，雪野獲得簽約機會，並將首次登上大銀幕，她起初有些猶豫，擔憂演不好，但爸爸是周星馳鐵粉，不斷鼓勵她出演，她才覺得機會難得，決定試試看。

此外，雪野不僅開始更新社交平台動態，7月11日也跟隨劇組前往天津宣傳。新一代星女郎的真面目曝光後，引來網民紛紛大讚：

「內娛終於迎來一款有辨識度的美女了」

「演得很好，期待後面的表現」

「你的輕功很不錯啊」

「星爺的品味是連貫的」

「可以開拍《功夫2》啦」



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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】