顧修全遺作書展義賣收益全撥捐　生前珍貴教學錄像未來免費公開

心理學權威顧修全博士離世兩年多，其遺作《祖先之道——獲得名譽、財富和心靈滿足的終極秘訣》將於本屆書展（7月15至21日）舉行慈善義賣，攤位編號為1A b-02。出版社將書展期間的全部收入，全數撥捐「顧修全博士慈善基金」，用於推動本地義工項目發展及設立獎學金。



心理學權威顧修全博士。（網上圖片）

半世紀修行融匯心理學與道家文化

顧博士一生致力將西方心理學普及化，成就卓越；大學時代已同時跟隨道家師父修法，鑽研風水地靈及祭祖等，修行超過五十年，在道家與密宗領域均有極高修為。他生前以承傳道家文化、宣揚祭祖與祖先連結為己任，其遺作將中西文化融會貫通，透過自身經歷剖析祖先對後代命運的影響，揭示後人為何反覆出現「強迫性重複」現象，並公開如何與祖先跨代連結、轉化家族負面能量的終極秘訣，期望幫助讀者改變個人及家族命運。

顧修全五十年修行融匯中西。（網上圖片）

顧修全博士遺作《祖先之道——獲得名譽、財富和心靈滿足的終極秘訣》。（網上圖片）

基金走入校園正視學童壓力

「顧修全博士慈善基金」的首個活動，正是今屆書展義賣顧博士遺作。顧太透露，基金主要服務對象為中小學生：「博士覺得學生要面對學校、家庭和人際關係等諸多問題，積壓了不少情緒、壓力和焦慮。他們未必懂得釋放和處理，有些不懂表達，有些則選擇隱瞞，這些問題往往影響深遠。」

「顧修全博士慈善基金」服務對象為中小學生。（網上圖片）

特設獎學金鼓勵中下游學生進步

義工團隊希望透過走入校園舉辦活動，運用顧博士最擅長的「心理投射」方式，引導學生內心的問題和想法被看見，鼓勵同輩間互相支持，並推動家長和學校及早提供輔導與協助。顧太強調：「心理問題比學習問題更需要處理，當思想扭曲了，悲劇隨時有可能發生。協助大家正視潛在的心理和情緒問題，正是慈善基金成立的宗旨。」此外，基金亦設有獎學金，以完成顧博士生前希望鼓勵成績有顯著進步的中下游學生的遺願。

徒弟詹瑞文與顧修全博士合照。（網上圖片）

義工團隊由學生徒弟組成

據悉，基金義工團隊均由顧博士的學生、徒弟及專業講師組成，眾人對其課程內容非常熟悉，更曾擔任課程助教。顧太感性表示：「博士離世後仍然有人肯為他的遺願和慈善基金付出，這種忠誠是難能可貴，是博士的福氣。」雖然顧博士在書中明確提到，不會授權任何人以其名義進行教學，而香港的「顧修全心理諮詢培訓中心」亦已轉型，主力推廣顧氏祭祖方式及協助慈善基金發展，但顧太透露博士的教學絕對不會失傳，因為其生前的珍貴課程錄像，未來將會悉數在慈善基金的網上頻道免費公開，造福大眾。