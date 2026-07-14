黃穎君轉戰政協再奪國際獎　回應昔日離巢無綫成功轉跑道

前無綫「東張女神」黃穎君（Burmie）自從離巢後，成功轉換跑道，不僅出任政協、積極投入青年服務，最近更在國際賽事中獲獎，實力與貢獻備受肯定。昨日（13/7）她現身葵青區出席《仁濟安老院送關懷·愛心福袋賀回歸》活動，與街坊親切互動。接受《香港01》訪問時，大方分享了獲得環球夫人獎，成香港第一人，得獎後的興奮心情，並首度回應外界對她當年離巢決定的看法。

晉身「夫人」行列 驚喜獲獎如打強心針

談到最近獲獎，黃穎君直言是意料之外的驚喜，當初只是抱著嘗試的心態去報名。她坦言：「因為嗰個其實真係畀啲已婚、全職嘅女士去參加嘅。咁啱我就知佢美國有呢一個賽事，其實佢喺香港就冇咁出名，所以冇乜人留意。我真係因為咁啱留意到，又知佢美國 Deadline，咁就 apply 咗囉。」

黃穎君獲得環球夫人獎，成香港第一人。（吳子生攝）

被問到得獎後會否覺得自己的付出得到了回報，她感恩地表示：「會呀！其實真係冇諗過。因為一向做青年服務，好似我哋今日嚟做善事咁，其實我哋 AJ（機構名稱）都做好多。一向你做呢啲，你冇諗過有乜嘢回報。點知原來真係會有人幫你 Mark 住，你每一場去咗幾多次、講咗啲關於咩內容。佢幫我整合咗百幾場，我自己都冇留意！」

她透露，自己在一年內講了百幾場關於青少年生涯規劃及正向思維的講座：「你講完就算㗎嘛，自己唔記得㗎嘛，或者你得閒先會 Post 下 IG。咁嗰啲人就用噉樣幫你記錄返，好有數據。」她更笑言這就像網絡百科全書一樣，全靠有心的粉絲與朋友默默為她記錄，才發現原來自己在無綫的十年間也默默拍了100部劇集。

談電視台離巢潮：我從來沒有離開過

近年無綫電視掀起離巢潮，不少藝人紛紛選擇外闖。黃穎君早在數年前便先行一步，被問到如今看到大環境的轉變，會否慶幸自己當年做了一個正確的決定時，她的看法顯得十分通透與豁達：「其實我覺得我冇乜離開過。講真，好似好多時候我哋都會同藝人朋友有返啲 gathering 呀、有返唔同嘅嘢玩。同埋，始終依家大家，TVB都要玩 Social Media 啦，係咪先？我嗰個年代就大家冇咁着重。」她認為，現在大眾都深知新媒體是必然的趨勢，對她而言，這只是「換了另一種玩法」，彼此的聯繫從未真正中斷。

兼顧多職分身乏術 感謝老公背後默默支持

如今的黃穎君身兼多職，既要兼顧政協工作，又要親力親為做善事，被問到會否因此忽略了對小朋友的照顧、甚至遭到兒子投訴時，她笑稱兒子還好，反而老公會有微言：「其實都有投訴嘅，不過都 OK。老公出聲多啲囉，即係本身我老公都唔係好理我㗎啦，有得你鍾意做咩就做咩。但有時唔得，都會講兩句，畀返啲底線去 Warning 我，即係話我成日都唔喺屋企。」不過，由於黃穎君本身修讀教育出身，老公在育兒方面對她抱持百分百的信任，因此也十分支持她多參與社會事務，成為她最強大的後盾。

林鈺洧和黃穎君今日現身葵青區出席《仁濟安老院送關懷·愛心福袋賀回歸》活動。（吳子生攝）