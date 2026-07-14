前港姐冠軍爆冇劇拍靠積蓄撐住 闖監製房「𢲷撈」:唔知咁做啱唔啱

前港姐冠軍林鈺洧（Denice）早前在社交平台上分享自己成功考獲建造業牌照（俗稱「平安卡」）的照片，隨即引起網民廣泛討論與熱烈關注。林鈺洧今日（13/7）出席活動，接受《香港01》訪問時，除親自回應有關「平安卡」的熱話外，亦大談在處境劇《愛·回家之開心速遞》正式落幕後的未來去向，更自爆曾主動「敲監製房門」爭取工作機會。

曬平安卡純屬巧合 笑言「羅拉」上身

談到早前在社交平台曬出平安卡而成為網絡焦點，林鈺洧解釋這純屬巧合，並笑言覺得自己與曾飾演的角色很有緣分。她表示：「其實係兩年前我去考落呢個牌嘅，但因為就快到期啦，同埋我依家在《愛·回家》戲份差不多完結啦，我就有啲感受。我以前個角色叫『羅拉』，佢都係一個建築業、搬運工人出身嘅，我覺得自己同呢個角色好相似，所以就 post 出嚟感慨吓。」

《愛.回家》中她一改之前的形象出現，沒有打扮得很性感。（節目截圖）

被問到會否去續期或真的投身建造業，她笑指已經續期，但暫時未有打算轉行：「有啊，我已經續咗牌啦！不過投身就應該唔會啦，但如果嚟緊有咩節目需要我扮演一個搬運工人，我都算有版有眼吖，我真係識手推車架！拍節目嗰陣真係有教、有落手做過，倒水泥、手推車，仲要搬木板，真係要做架。」

《愛·回家》戲份完結 積極增值轉戰 Vlogger

隨著《愛·回家》的拍攝工作告一段落，不少粉絲都關心林鈺洧接下來的發展。她坦言一開始得知戲份結束時確實有些擔憂，但很快便調整心態，積極為自己增值：「其實我都有少少擔心嘅，一開始收到劇組通知話要完嘅消息。但之後我就開始裝備自己囉，例如去學吓剪片。依家多咗空餘時間，就可以自己剪吓片、剪吓 vlog。我發覺IG等social media上面，大家都幾鍾意睇我剪嘅日常 vlog，所以依家我會朝住呢個方向繼續剪片同分享。」

至於收入方面，林鈺洧表示自己向來未雨綢繆，目前生活尚可應付：「好彩之前都儲落咗一啲錢應急用，因為我都唔係大手大腳、花費好大嘅人，所以依家暫時都OK嘅。」

林鈺洧展現積極態度主動敲監製房門「𢲷撈」。（吳子生攝）

主動敲門「𢲷撈」 展現積極態度

演藝圈競爭激烈，林鈺洧亦透露自己為了爭取機會，曾嘗試主動出擊，親自到監製的辦公室毛遂自薦：「我都有試過敲監製房門，平時我其實唔知應唔應該咁做，但都有去試。我想問吓監製有冇咩空缺，或者有冇合適嘅角色。我覺得要搵機會俾人認識多啲，無論係觀眾、監製定導演都好。」

回憶起當時「敲門」的經歷，她表示監製們都非常友善，並未讓她吃閉門羹：「我冇遇過唔開心嘅經歷啊，其實我好樂意咁做。只不過有時會考慮自己咁做啱唔啱。好彩啲監製都好有禮貌，佢哋會話『如果有合適嘅角色我會記得你嘅』，大家都好有傾有講，過程都好愉快。」

今日在葵青區舉行《仁濟安老院送關懷·愛心福袋賀回歸》活動。（吳子生攝）

林鈺洧和黃穎君今日現身葵青區出席《仁濟安老院送關懷·愛心福袋賀回歸》活動。（吳子生攝）