陸永攜妻女西貢睇獨立屋　特請風水師指點盼覓「旺丁屋」誓追男B

陸永（陸永權）近年與C君賺到盆滿缽滿，更升格做娛樂公司老闆。日前，他被傳媒《東周刊》拍到帶同妻女及風水大師，現身西貢一帶視察獨立屋。據密友透露，陸永這次換樓除了求「旺財」，最重要是希望覓得一間「旺丁屋」追個男B。



農夫近年賺到盆滿缽滿。（陳順禎攝）

陸永與老婆。(ig圖片)

陸永一家四口相當幸福美滿。（IG@missuxsixx）

偕妻女風水師西貢睇樓

當日，陸永與妻女相約玄學家「甜甜師姐」及地產經紀，一同自駕現身西貢一帶。眾人當日參觀了兩間獨立屋，期間陸永更認真走到二樓拉開窗簾，研究景觀與風水。飯後一行人再轉往窩美一帶睇樓，可惜當日似乎仍未合眼緣。

陸永同老婆好Sweet！（IG@6wing_fama / missussixx）

盼追男B彌補遺憾

陸永與太太陳莉娜（Reina）於2011年結婚，婚後育有兩女陸一穎及陸一心，一家四口幸福美滿。不過，陳莉娜於9年前懷有第三胎男B時不幸流產，當年陸永被問及會否追生兒子時曾表示：「遲啲先啦！暫時唔會住。」如今兩個女兒已經長大，加上陸永財力雄厚，趁太太身體狀態依然理想，據密友透露今次換樓正是希望生多個兒子，彌補當年的缺失。

2017年陳莉娜曾懷有第三胎男B時不幸流產。（IG@6wing_fama / missussixx）

陸永老婆與兩個寶貝女兒。(ig圖片)

自爆信風水睇四五十間先揀啱

陸永兩公婆一向篤信風水命理，今次睇樓更特別請來風水師「甜甜師姐」同行，務求挑選一間旺財兼旺丁的優質風水屋。其實陳莉娜過往就曾自爆，每隔幾年就會因應風水搬一次屋，對挑選物業非常嚴格，她曾表示：「我個Agent好勁㗎，同我睇咗四五十間屋，師父先話呢間屋好。」可見為了家人的運勢與居住環境，兩人每次搬屋都絕對是做足功課。

陸永老婆自爆每幾年跟風水搬一次屋睇4-50次先揀啱。（IG@missussix）

陸永同老婆好Sweet！（IG@6wing_fama / missussixx）

陸永同老婆好Sweet！（IG@6wing_fama / missussixx）

陸永兩個女兒好懂事，但就搞笑地稱媽媽做「那個女人」。（IG@missuxsixx）