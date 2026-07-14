中年好聲音4｜宣傳片周志康驚艷反串花旦　鄭家聲不惜棄正職參賽

《中年好聲音4》前日（12日）誕生10強選手，為隆重其事，TVB企業傳訊部品牌傳播科CID（Creative Imaging Department）特別拍攝一輯全新宣傳片，以「匠人精神」比喻《中4》參賽者，展現他們同樣以專注、堅持的態度，不斷追求極致，順道宣傳香港非物質文化遺產（非遺）項目及文化，別具意義。



焦點圖片。（公關提供）

十強男子組分涉不同非遺技藝

為求「匠‧真」，製作團隊誠邀香港非遺技藝顧問即場示範及指導《中4》十強，包括（排名不分先後）：余兆枬師傅（摟打白鐵）、張順景師傅（標記蔴雀）、Miru Wong（先達商店-繡花鞋技藝）、碧海粵劇團、蔡榮基師傅（榮基花牌)、張駿霖師傅（染樂工房）、胡智楷師傅（霓虹燈）、姜偉池師傅（姜氏金龍醒獅團）、陳樂財師傅（財記雀籠），以及曹葉正嬌師傅（粵東磁廠——廣彩）。今日官方率先發放10強男子組負責呈現的非遺照片，周志康粉墨登場反串花旦宣揚粵劇文化，吳亦偉親手打造雀籠，鄭家聲學習花牌紮作，陳旭培化身鐵匠打白鐵，鄭仲豪體驗藍染世界，尹景順製作霓虹燈。

十強男子組分涉不同非遺技藝。（公關提供）

志康花逾一小時化花旦妝

「台上一分鐘，台下十年功。」為了拍宣傳片，周志康首度挑戰粵劇扮相，更一來便挑戰「花旦」；雖然是即學即做，但志康舉手投足仍滿是神韻，學習能力極強。原來要打造這個花旦妝，背後工夫絕不簡單，單是化妝、貼片子及穿戴「正鳳」頭冠及戲服，便要花至少超過一小時。談到宣傳片主題「堅持」及「專注」，周志康透露早已將「唱歌」視為生活日常：「每日都會聽歌，自然會唱歌。」他承認參賽期間有一定壓力，幸好有班志同道合的戰友陪伴一起成長：「大家共同去做一件事，披荊斬棘一關一關咁過，個目標會更清晰，亦會更有決心，因為大家都係諗住唱好每一首歌。」並笑言在知己知彼情況下「愈唱愈強」：「鬥心愈來愈強，更加鍾意唱歌。」

志康學習粵劇做手及化妝。。（公關提供）

志康的花旦造型相當驚艷。（公關提供）

尹景順突破自卑盼「被看見」

陳旭培自從十多年前參加大型比賽後，表面回歸平淡當普通上班族，但內心其實一直沒有放棄唱歌：「我每日都唱，一直堅持學習唱歌嘅知識。」他坦言晉身《中４》10強過程漫長亦充滿挫折，但他會繼續選擇不放棄：「因為唱歌係我嘅水、我嘅空氣、我嘅生命！」至於尹景順的堅持，則來自想讓所有人看見：「我其實是比較自卑的人，在很多人的環境中，我總覺得自己很難被看見，也不太敢交際。但是我也有好勝心，我參加這個比賽，是想讓不看好我的人看到我的好。」並坦言會努力克服「感染力」問題：「唱歌對我來說還有很多要學習，我需要的是感情。我會盡我所能，把每一首歌唱好，唱我所能。」

旭培化身鐵匠，對每個細節都一絲不苟。（公關提供）

景順希望與霓虹燈一樣，發出耀眼光芒。（公關提供）

吳亦偉耐心磨練粵語歌

吳亦偉則慶幸自己在音樂路上一直有很多貴人相助，並笑言來港參加《中4》後，「光是學粵語歌」已是極大考驗：「剛開始挫折感很大，但這就是我的『匠人精神』！耐得住性子，把每首歌一字一句、一步一步地打磨到好。」而已來港發展音樂事業4年的鄭仲豪，坦言「香港之行」讓他累積了不少作品；而《中4》之旅，則提升了他的人際技巧，藉著這個舞台找回自信和活潑的自己。

製作手造雀籠講求心態、定力與耐性，與亦偉追求音樂的堅持不謀而合。（公關提供）

仲豪小心翼翼地將布料浸入染缸，展現他對於這項傳統手工藝的投入與認真。（公關提供）

鄭家聲不惜棄正職參賽

至於來自多倫多、18歲時在澳門當過賭場駐唱歌手鄭家聲，雖然曾有兩次出道機會均滑鐵盧收場，但他一樣未有氣餒，選擇堅持；經歷第一次失敗時，他選擇繼續用自己的資源寫歌、錄歌、拍MV；第二次失敗後，他仍然選擇相信音樂並參加了《中4》，並為了比賽放棄正職轉做Freelance，爭取更多時間專心練歌。