非份之罪｜陳煒性感睡衣浸浴色誘　多重情緒一秒切換盡展神級演技

由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩編審的「人性反思」另類寫實劇集《非份之罪》，7月13日晚一集《一億殺機》單元轉入直路，看似疑點重重的「嫲嫲」淑嫻（盧宛茵Madam Lo飾），雖然真的曾在聰B（施焯日飾）死亡當晚與之接觸、亦曾就聰B分配資產一事大發雷霆，但其實淑嫻內心一直疼錫聰B，更不顧眾人目光及非議，堅持要圓聰B海葬心願，單看表面完全沒有殺人動機…...另邊廂，看似為聰B之死激動不已的「家嫂」悅萍（陳煒飾），劇情不但驚爆她當初不是被老爺（李家鼎飾）「霸王硬上弓」、而是你情我願；更逐漸露出狐狸尾巴，連環大耍心機及手段，不讓淑嫻接觸阿智（徐榮飾）之餘，還在聰B喪禮上扮慘「陷害」淑嫻…...

陳煒「零死角防腐」驚艷網民。（公關提供）

最經典兩幕，都由陳煒（煒哥）一手包辦！首先為阻止Madam Lo埋徐榮身，煒哥角色情願犧牲色相，以性感Deep V白色吊帶睡衣配同色透視外套上陣、「厲眼」寸爆Madam Lo：「你平時咪話我照顧得佢唔好嘅，我依家出心出力照顧緊佢呀！」成功將Madam Lo「兇」走。另一幕，歎住紅酒浸浴的煒哥，一邊回憶自己如何欺騙阿智，一邊自我陶醉：「只要呃到個蠢人，等聰仔份信托基金生效之後，就係我嘅收成期，到時我再將嗰班蠢人逐個踢走，我就可以過我嘅第二人生」，說時風騷地「搔首弄姿」之餘還要「大腳趷起」，掀起不少網民對其陳年廣告集體回憶，紛紛笑指煒哥是「真‧沐浴巨星」！

煒哥角色情願犧牲色相，以性感Deep V白色吊帶睡衣配同色透視外套上陣。（公關提供）

陳煒透露性感睡衣3揀1：呢套已經算係保守喇

對於網民大讚保養得宜，煒哥受訪時謙稱沒有甚麼逆齡心得，但認為最重要開心，言談間更一再展示了對演戲的熱愛：「拍戲係自己鍾意嘅嘢，個人開心就自然會後生啲。」更笑言其實自己對兩場性感場口有隱憂：「最驚自己肥，因為拍嗰陣係冬天，食得比較多嘢，希望出到嚟效果唔好太肥。」談到引爆熱話的性感睡衣，煒哥透露是服裝部同事安排，並笑言已是相對保守的一套：「我記得有兩、三套畀我揀，咁我同導演商量完就揀咗呢套，已經算係保守喇！」

成功將Madam Lo「兇」走。（公關提供）

感激道具部手足花半小時打造「夢幻沐浴泡泡」

出名對幕後工作人員甚好的煒哥，受訪時除感謝監製Amy姐、導演的賞識及信任，還特別點名感激道具部同事：「好感激道具手足，因為嗰時冬天、真係好凍，佢哋有幫我整熱水，等我唔使咁凍」、「同埋嗰啲沖涼泡泡，啲道具手足打咗成半個鐘，先有咁綿密嘅泡去幫手遮住我，所以真係好多謝工作人員。」

感激道具部手足花半小時打造「夢幻沐浴泡泡」。（公關提供）

感激道具部手足花半小時打造「夢幻沐浴泡泡」。（公關提供）

網民激讚「煒哥演技大賞」

另由於煒哥在短短一集之間，先後展現了扮慘、惡毒、溫柔、機心、氹人、「戲中戲式委屈」等多重情緒，有網民直指是「煒哥演技大賞」之餘，並對煒哥的「逆齡」狀態感嘆不已：「真係好Keep到」、「皮膚狀態好好」、「美魔女人妻」、「真係零死角」、「話30歲都有人信」。

呢一幕網民睇到嘩嘩聲，個個都話緊湊得嚟睇得好爽。（公關提供）

呢一幕網民睇到嘩嘩聲，個個都話緊湊得嚟睇得好爽。（公關提供）

網民：呢個故仔要封神

還有一幕令網民拍案叫絕的，是在聰B靈堂上，煒哥為了令Madam Lo「水洗唔清」，先借故拉對方入廁所後怒摑對方一巴，仲要惡形惡相：「我想打你好耐架喇！」當成功刺激到Madam Lo發癲後，煒哥再反過來扮慘反屈奶奶，令Madam Lo怒到還手之餘，還一味喪鬧：「咁多人死唔見你死！」由於劇情實在太Dramatic，網民洗版式大嗌經典，亦有人認為Madam Lo角色太惡頂，故搞笑大讚陳煒「打得好」，網民：「諗起《溏心風暴》菊姐屈米雪打佢」、「呢個故仔要封神。」

煒哥啲演技真係好多元。（公關提供）