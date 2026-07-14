美人魚2｜等足8年終過審　吳亦凡羅志祥連累周星馳蝕足8億

繼星爺全新力作《功夫女足》上映引發熱潮後，近日網上有關周星馳執導的另一部神作續集《美人魚2》的討論亦登上熱搜，這部承載了無數影迷期待的巨作，背後的轉折與波折堪稱一部現實版「災難片」。網傳消息指，影片其實早在2018年就已經煞科，卻因為一連串無可挽回的突發事件，前前後後足足拖了8年，至今定檔日期依然成謎。

《美人魚》在中港兩地均贏到開巷，內地票房更是衝破33億元人民幣。（影片截圖）

兩大男星吳亦凡羅志祥相繼「翻車」

據了解，《美人魚2》影片早在2017年3月完成備案立項，原本預計在2020年趁熱打鐵上映，卻不幸遇上極具毀滅性的藝人「暴雷」風波，原定主演之一的吳亦凡因觸犯法律被內地徹底封殺，而另一核心演員羅志祥也因私生活醜聞遭到全網抵制，兩人在片中的對手戲與鏡頭，合計佔了整部電影高達三分之一的比例，由於兩人無法出鏡，導致影片根本無法通過審查。

《美人魚2》的想看人數已超過十萬人。（貓眼電影）

《美人魚2》早在2017年完成備案立項，原本預計在2020年上映。（貓眼電影）

面對巨額投資可能化為烏有，星爺不得不找來喜劇演員艾倫緊急進組補拍，進行大刀闊斧的刪改與重拍，一來一回耗費了極其龐大的時間與資金。為了合理融入新男主角艾倫，星爺將劇本足足推翻重寫了11個版本，題材更直接「超進化」，從原本第一部的近海環保主題，直接飆升為包含「蟲洞計劃」的硬核太空科幻題材。

吳亦凡入獄。（微博圖片）

此前羅志祥因私生活醜聞遭到內地抵制。（微博@羅志祥）

長年的反覆重拍、後期特效推倒重來、再加上多年累積的龐大資金利息損耗，令電影製作成本由最初的3億人民幣（下同）瘋狂飆升至6億，各投資方累計面臨的虧損更逼近8億大關！

演員艾倫早在2018年就在社媒分享了《美人魚2》的煞科相。（微博圖片）

林允成唯一「元老」

雖然命途多舛，但影片在今年終於迎來了曙光——《美人魚2》已於2026年3月順利取得公映許可證（龍標）！不過，經歷了8年的漫長等待，電影的陣容早已面目全非。初代主演鄧超與張雨綺已確定不會回歸，僅剩下「星女郎」林允一人作為原班底留存。目前各大平台的演員表已更新，有消息指影片預計最快要到2028年才能正式上映。

周星馳一手捧紅林允。（微博圖片）

作為靈魂女主角的林允，曾多次在採訪中真情流露，直言「希望《美人魚2》能早點來」。雖然如今電影終於過審，但面對早已改變的市場風向與演員號召力更迭，片方至今仍未官宣具體的定檔日期，這部耗盡星爺心血的續作命運，依然牽動著無數影迷的心。