功夫女足｜掀兩極評價　周星馳曾吐心聲：好像欠了觀眾很多

喜劇天王周星馳（星爺）的新作一向備受矚目，隨着新片《功夫女足》於2026年7月11日正式上映，星爺親自帶領一眾演員馬不停蹄跑路演宣傳，謙遜感謝影迷支持。然而，上映首日卻意外引來內地知名主持人公開開火，直指電影「好難看」，更一嘴戳中流傳十多年的「欠票情懷」，瞬間在網上引爆輿論！

《功夫女足》7.11內地上映。（微博圖片）

內地主持人怒轟周星馳「不欠你了」

在《功夫女足》上映當天，東方衛視著名主持人林海在社交平台留下了一句極具殺傷力的毒舌惡評：「星爺，不欠你了。好難看。」他隨後更直言不諱地指出影片的三大硬傷：「梗是老的，演員是過火的，劇本是脆弱的。」

東方衛視著名主持人林海怒轟《功夫女足》難看。（微博圖片）

這番毫不留情的批評，精準地踩中了無數影迷心中長久以來的「欠票」情懷，讓新片首日上映便陷入了輿論的風口浪尖。

「欠星爺一張電影票」起源：影迷的青春補償心理

對於許多內地影迷來說，「欠星爺一張電影票」這句話早已流傳了十幾年，該說法最早可追溯至2013年《西遊·降魔篇》上映前後。由於上世紀90年代內地院線並不完善，絕大多數觀眾都是透過錄像廳、盜版VCD碟或電視台重播看完了《大話西遊》、《喜劇之王》等周星馳經典作品。

星爺的《大話西遊》、《喜劇之王》等神作在內地廣受好評。（電影海報）

因上世紀90年代內地院線並不完善，很多人都覺得欠星爺一張電影票。（電影海報）

出於對童年與青春遺憾的補償心理，影迷們自發喊出這句口號，並在2016年《美人魚》上映時被片商廣泛借用為營銷手段，成功助推內地票房衝破33億元人民幣。

《美人魚》在中港兩地均贏到開巷，內地票房更是衝破33億元人民幣。（影片截圖）

星爺多次溫柔解綁：不是觀眾欠我，是我欠大家太多

雖然「欠票梗」被炒作多年，但周星馳本人從未認領過這個敘事，甚至在多個場合主動與其「解綁」。早在2017年《西遊伏妖篇》宣傳期，他便明確表態：「哪有人欠我電影票？」 他在採訪中多次重申：「其實沒有人欠過我任何的電影票。相反，當你看到這麼多觀眾支持你的時候，你還是會常常覺得，好像自己欠了觀眾很多。」

星爺當年就曾說過：「從來沒有人欠過我任何電影票，是我常常覺得欠觀眾太多。」（微博圖片）

這一次為了宣傳《功夫女足》，星爺在路演現場看著滿座的熱情影迷，依然抱持着這份對電影的敬畏與謙卑。他坦言自己感到慚愧，常常覺得自己做得不夠好，非常害怕辜負了大家長久以來的支持與厚愛。

星爺在宣傳《功夫女足》時亦多次感謝大家長久以來的支持與厚愛。（微博圖片）

這場由新片上映引發的風波，恰恰展現了最微妙的雙向反差：觀眾急着想「還債」，而星爺卻自始至終覺得，自己才是那個欠觀眾債、需要用更好作品去回饋大家的創作者。