功夫女足｜周星馳在片尾彩蛋留空座位　疑致敬多年好拍檔吳孟達

周星馳（星爺）時隔7年推出新作《功夫女足》，集結張小斐、迪麗熱巴、張藝興主演，還邀來劉嘉玲、佐藤健特別演出，陣容星光熠熠。



該片11日在大陸正式上映不到3小時票房便突破1億人民幣（約1.16億港元），而周星馳也在彩蛋中特別留了空位，讓不少人解讀是留給好搭檔吳孟達。

周星馳和吳孟達（微博圖片）

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《功夫女足》片尾的3段彩蛋《少林足球》中「四師兄」陳國坤、「六師弟」林子聰驚喜現身觀眾席，而令人感動的是，當林子聰走向周星馳時，身旁特意留下一個空位，讓不少觀眾解讀是在向2021年病逝的黃金拍檔吳孟達致敬。

吳孟達和周星馳曾合作《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《少林足球》等多部經典作，兩人更是不少影迷心中的黃金搭檔。他生前受訪時曾透露，和周星馳2人的關係「有點老死不相往來」的感覺，更感嘆「相識一場，緣分都不容易」，似乎透露2人的身分、際遇都因時間有所改變。

吳孟達2021年因肝癌辭世，當時周星馳低調前往弔唁，在《功夫女足》中也疑似以彩蛋留白方式致敬吳孟達，顯現兩人的情誼依舊。近日周星馳也與張小斐、迪麗熱巴一同宣傳新片，感性表示經常覺得自己做得不夠好，很怕辜負大家的支持。

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