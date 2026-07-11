星爺《功夫女足》首日票房破2億口碑兩極　内地主持人直言好難看

7月11日，「星爺」周星馳自編自導的新作《功夫女足》在內地正式上映。據燈塔專業版資料，截至11日18時32分，電影總票房破2億。雖然《功夫女足》上映首日票房成績亮眼，但網上評價呈現出極度兩極化，有知名主持人直接曬出電影票根吐槽難看，言直「星爺，不欠你了，好難看」。



（《功夫女足》預告截圖）

東方衛視主持人林海公開吐槽電影「難看」。（微博圖片）

據了解，《功夫女足》是周星馳繼《新喜劇之王》後，睽違7年的新作。內地不少網民得知影片上映後火速購票支持「星爺」。據燈塔專業版資料，截至7月11日18時32分，電影《功夫女足》上映首日，總票房破2億。

據《新快報》報道，雖然票房報捷，但電影口碑卻陷入冰火兩重天的極端局面，「功夫女足 難看」與「功夫女足 好看」兩個截然相反的話題同時衝上熱搜榜。在微博社交平台，有網民評價《功夫女足》「好看」「無厘頭搞笑」「熱血」；但也有網民吐槽「周星馳生涯最差」「19.9元都虧」「一言難盡」。

林海言直「星爺，不欠你了，好難看」。（微博圖片）

林海在評論區寫道，「因為真金白銀看過之前的每一部，所以不欠。」。（微博圖片）

有網民發現內地東方衛視主持人林海曬出電影票根，在微博小號狠批《功夫女足》：「星爺，不欠你了。好難看。」面對網民熱議，他在評論區解釋：「因為真金白銀看過之前的每一部，所以不欠。」之後他還在其他網紅博主的評論區稱：「梗是老的，演員是過火的，劇本是脆弱的。」

内地流量明星迪麗熱巴在《女足》增重8公斤。（《功夫女足》預告截圖）

《功夫女足》邀請劉嘉玲特別演出。（《功夫女足》預告截圖）

據了解，《功夫女足》由周星馳執導，演員陣容除了內地影后張小斐、流量明星迪麗熱巴、張藝興主演外，甚至還邀請劉嘉玲、佐藤健特別演出。電影劇情主要講女子足球隊「峨眉隊」征戰女足亞冠杯的熱血故事，再度將經典的少林功夫與足球元素融合。