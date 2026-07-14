師傅點算｜In Lee師傅直擊台北煞氣重廟宇　驚見門口鬼影幢幢

《師傅點算》是由「資深廟祝」火火、「實習廟祝」施焯日（Arthur）主持TVB Plus（82台）直播互動綜藝節目。



昨晚主題「亂拜神」。（公關提供）

商人設五鬼運財求財變招鬼

昨晚（13日）主題「亂拜神」，拜得神多自有神庇佑，但神是否可以亂拜或者隨便拜？三位師傅一一話你知。嘉寶師傅話拜神會有三不靈驗︰首先心術不正、求神為害人、與人鬥法者不靈；將神佛當成「工具」，不分尊卑、不還願者不靈；最後不懂規矩，入廟胡亂上香、穿戴不整齊者不靈，她補充說︰「呢啲叫有求無敬、有拜無心。」嘉寶師傅分享一單亂拜神個案，搞到一屋都鬼。事緣有位生意人祈求生意興隆，找來風水師於地主位佈置五鬼運財局。事成後當事人的公司果然貨如輪轉，但厄運同時降臨。連續三個月家人都會受傷、生病，更恐怖的是家中鬼影幢幢，她說︰「最後佢搵到我，初頭完全冇講『五鬼運財』嘅事。咁我叫佢拍條片畀我睇，睇到地主位，我就講佢係拜緊鬼，唔係拜神喎。」嘉寶師傅表示是很典型為求目的，而不分正神及陰神供奉。

嘉寶師傅話有善信「拜錯神」惹來一屋鬼。

供奉神像三大注意事項

嘉寶師傅透露請神返家安放，有三大注意事項，神像不可以面向廁所、廚房，避免火氣、穢氣，不宜放置睡房，安放好後要定時定候上香供奉，她說︰「你去旅行無問題嘅，出發之前可以先禀神講聲。供奉嘅果品要新鮮。」一般請神過程是擇日請神，然後由師傅唸咒、頌經及宣白意思是禀告神明那門那人請神回家，接住點上硃砂，便完成開光儀式。

供奉神像三大注意事項。（公關提供）

In Lee師傅造訪龍津宮喜獲神明開示

此外，今集播出In Lee師傅台北最後一站行程，是掃整條街的廟宇，找出能量最好的一間。行到中途In Lee師傅忽然有不自在的感覺，她停在其中一間，接住解釋︰「哦，呢間天后宮感覺上唔係做好多功德，可能純粹畀人拜神，但就唔係好推介。另一間令我緊張係對面嗰間，我見到好多鬼，門口已經有，而且唔友善、煞氣好重。如果嚟驅鬼可能惡鬼治惡鬼還可以嘅，但入到去就會周身唔聚財，就係呢類型嘅廟，唔建議大家入去囉。」當行到艋舺龍津宮時，體會In Lee師傅截然不同感覺，就連同行的攝影隊都感受到舒泰。跟神明交流一番後，In Lee師傅猛讚對方熱情︰「佢會即刻同你講好嘢，要我傳遞『廣結善緣是福報』呢個訊息。」

In Lee師傅初在台北「掃街」拜神。（公關提供）