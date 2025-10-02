周子瑜驚現香港零P生圖流出震撼網民　可愛舉動揭私下無架子一面

韓國人氣女團TWICE上周完成兩場澳門巡迴演唱會，一眾粉絲（ONCE）仍未夠喉，期待12月的香港場。在澳門個唱結束後，日本成員Mina旋風襲港出席品牌活動，原來台灣成員周子瑜（Tzuyu）亦悄悄隨後而至，近日有網民在香港餐廳「野生捕獲」子瑜與媽媽的身影，生圖在網上曝光，隨即引起網民熱議。

韓國人氣女團TWICE上周完成兩場澳門巡迴演唱會。（IG@twicetagram）

周子瑜是團中台灣成員。（IG@thinkaboutzu）

近日有網民在社交平台分享在不同的餐廳偶遇子瑜，引來大批粉絲羨慕留言，當中有人怕打擾子瑜的私人行程，只敢在遠處靜靜觀望；但也有人鼓起勇氣成功合照，從相片可見，子瑜當日披著一頭柔順長髮，略施薄妝，身穿一件簡單的淺色的小Deep V入膊背心配搭牛仔褲，打扮低調但難掩星味，散發青春可人的氣息。

周子瑜與媽媽在香港一間餐廳被捕獲。（小紅書）

網民怕打擾周子瑜私人時間，只是遠觀，沒有上前合照。（小紅書）

該名成功合照的網民在帖文中興奮寫道：「返返下工撞到周子瑜，仲拎埋合照，#贏咗99.9%香港人！」他更分享合照時的窩心細節，大讚子瑜極度親民、無架子：「佢主動揸機，一開始仲轉咗三個角度勁Q，重點係佢素顏！」

另外有網民成功合照。（Threads圖片）

網民大讚子瑜可愛。（Threads圖片）

帖文一出，子瑜「素顏」的說法即時成為焦點，不少網民留言指相片中的子瑜明顯化了淡妝：「靚還靚，但絕對唔係素顏」、「真係好靚女，但唔係素顏啦」。對此，博主急忙解釋：「有怪莫怪，嗰陣我見到佢太緊張所以唔係好夠膽直望佢，以為佢個淡妝係冇化妝。」雖然擺了個小烏龍，但他最後亦忍不住再次讚嘆子瑜的驚人顏值：「Anywayyyy，真人靚到我腳仔都軟埋！」

網民大讚子瑜靚到令她腳震。（Threads圖片）

網民激動分享。（Threads圖片）

事實上，現年26歲的子瑜自出道以來，其精緻五官及出眾氣質一直備受外界關注，曾在2019年美國電影網站「TC Candler」票選「全球百大最美臉孔」拿下冠軍，甚至更因為「太靚」而惹來整容疑雲。不過，隊友們曾不止一次在節目中為她澄清，定延更因此替她感到委屈：「她從出道以來就因為太漂亮，一直被說『她整太多了』，但她完全沒有整形。」節目主持惠利聽了以後也說：「一看就知道沒整啊。」而面對各方討論，子瑜也沒太介懷，幽默回應：「我在媽媽肚子裡整的。」，非常高EQ。

子瑜曾在2019年美國電影網站「TC Candler」票選「全球百大最美臉孔」拿下冠軍。（TC Candler）

定延對子瑜一直被傳整形這件事情很委屈。（YouTube截圖）

子瑜是不少人心中的女神。（IG@thinkaboutzu）

高貴性感一面。（IG@thinkaboutzu）