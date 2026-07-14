張德蘭開騷請完華仔再開口邀陳玉蓮　預告澳門站有「奇妙驚喜」

殿堂級歌手張德蘭今日（14/7）於尖沙咀舉行記者會，正式宣布展開《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站。早前張德蘭在開騷前曾意外受傷，今日現身時精神奕奕、笑容滿面，更主動分享其最新傷勢與復原進度，同時大談大家最期待的演唱會嘉賓陣容。

殿堂級歌手張德蘭今日於尖沙咀舉行記者會，正式宣布展開《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站。（葉志明攝）

殿堂級歌手張德蘭透露手部傷勢大好 ，感謝骨醫與物理治療師。（葉志明攝）

手部傷勢復原理想 感謝骨醫與物理治療師

張德蘭在接受《香港01》訪問時，談及手部傷勢的復原狀況，她一臉欣慰地表示：「依家好好多啦！因為依家個骨呢都埋得都唔錯，但都未完全埋晒啦。咁但係起碼我喺呢段期間，都已經好努力去將我嗰啲肌肉，同埋啲關節重新去再訓練，哈哈。」

她坦言復健過程並不容易，有時拉關節更痛到想「唱女高音」，但幸好身邊有一群專業的醫療團隊支持：「我好感謝我個骨醫同埋物理治療師，佢哋個個都好幫手，成日同我講：『加油！』咁我就會好有動力。幾辛苦嘅動作我都會去做。」

被問到現時有什麼動作是「絕對不能做」時，張德蘭指着手部笑說：「醫生叫我少啲舉高，同埋唔可以攞重嘢，最初期真係要好聽話戴護手。」

「好彩、好感恩，肌肉冇萎縮到！因為佢哋（醫療團隊）都睇實我，知道幾時要做啲咩動作。其實我哋隻手嘅角度分好多個，動態好廣泛，所以唔同時期有唔同嘅動作、重量去訓練返。人好奇妙，只要你有目標同埋毅力，肯付出同忍受少少唔舒服，就一定可以復原返。」

曾請「華仔」做嘉賓 今次會否邀請「蓮妹」陳玉蓮？

張德蘭當年憑藉主唱劉德華與陳玉蓮主演的神劇《神鵰俠侶》主題曲《何日再相見》及插曲《情義兩心堅》紅遍大江南北。上一次開騷時，她成功邀請到「過兒」劉德華擔任嘉賓；這一次來到澳門，大家自然關心會否請來「姑姑」陳玉蓮合體。

對此，張德蘭笑言自己也非常期待：我都好想啊！『蓮妹』大家都很掛念，大家都很想她出現。呢個要睇楊總監，睇睇蓮妹肯唔肯支持支持啦，哈哈。所以嘉賓方面，大家就等待一下，來到我們現場、當晚就會有一個奇妙嘅驚喜！」

殿堂級歌手張德蘭透露手部傷勢大好 ，感謝骨醫與物理治療師。（葉志明攝）

殿堂級歌手張德蘭今日於尖沙咀舉行記者會，正式宣布展開《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站。（葉志明攝）