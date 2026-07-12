具俊曄傳遭逼簽放棄繼承　下周開庭反撲「力爭繼承大S所有遺產」

大S徐熙媛2025年2月因流感併發肺炎驟逝，事發至今已一年半，遺產糾紛持續延燒。日前先是有消息傳出，具俊曄曾被迫簽署一份放棄財產繼承的同意書，還被要求搬離信義區豪宅，不過對此，S媽僅以「不知道」回應外界傳聞。



7月12日又有最新爆料消息指出，具俊曄下週將透過律師，和大S小孩的代表律師打調解庭，要爭取大S兒女所繼承的三分之二遺產。

具俊曄（網上圖片）

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大S逝世後，遺產問題成為外界焦點，她的前夫汪小菲日前公開5點聲明說明遺產分配情況，表示大S的兩名未成年子女依法繼承之三分之二遺產，已為兩名未成年子女設立信託專戶：「至於具俊曄先生依法繼承之三分之一遺產，則由具俊曄先生依其個人規劃自行處理，汪小菲先生均予以尊重。」

不過根據《三立新聞網》報導，近來又有消息指出，S媽當初曾要具俊曄簽放棄大S財產繼承同意書，而該文件是由許雅鈞的律師妹妹幫忙擬定的。不過這項傳聞隨即遭許雅鈞以「齊東野語」4字駁斥。未料，如今又傳出具俊曄將在下週透過律師與大S兒女的律師開調解庭，將要爭取大S兒女繼承的三分之二遺產。對此，目前具俊曄代表律師並未做出相關回應。

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