港姐鍾翠詩大玩瑜伽　拋震撼身材網民暴動：久違了嘅反應瞬間爆破

2023年度香港小姐佳麗鍾翠詩（Tracy）向來以甜美笑容與勻稱身形著稱。近日她在社交平台拋出一枚「震撼彈」，大曬一系列挑戰高難度瑜伽的索爆照片，瞬間點燃網絡，引來大批網民瘋狂洗版！

綠色貼身戰衣極度吸睛 澎湃上圍表露無遺

從Tracy分享的照片中可見，她身穿一套暗綠色的緊身瑜伽套裝，上衣的獨特剪裁與胸前交叉設計，將其傲人的澎湃上圍與深邃事業線展露無遺，視覺效果極具衝擊力！

Tracy身穿綠色貼身戰衣極度吸睛 ，澎湃上圍表露無遺。(IG:_tracychung)

Tracy不僅手持鮮花對鏡頭綻放招牌的超甜美療癒笑容，更親自上陣示範多個瑜伽與普拉提動作，單膝抱腿躺姿，完美展現了修長美腿與極致的腰身比例。還有高難度臀橋，雙腿夾着瑜伽球，將臀部與大腿高高抬起。這個動作不僅考驗核心力量，更將她的火辣S形曲線、渾圓翹臀與緊致線條展現得淋漓盡致。

網民集體崩潰：久違了的反應瞬間爆破！

這組極具視覺震撼的照片一出，隨即引發全網男網民集體「暴動」。大家紛紛留言大讚Tracy隱藏的魔鬼身材，更有不少網民直呼招架不住，留言極度惹火： 「睇到血壓爆升！身體有極大反應啊！」、「一股狂熱感直逼心臟，真係頂唔順！」、「久違了嘅反應瞬間爆破！平時包到咁密，原來咁深藏不露！」