張員瑛再陷態度爭議「雙手抱胸」聽解說被批傲慢　粉絲心疼被針對

韓國大勢女團IVE人氣火爆，但成員張員瑛最近卻頻頻捲入態度爭議！繼先前的機場特權風波後，近期她現身愛寶樂園，又因一個不經意的動作慘遭韓國網友炎上。



粉絲拍到當工作人員解說時，張員瑛從頭到尾「雙手抱胸」，被痛批態度傲慢。接連的爭議也讓外界感嘆，當紅偶像的一舉一動真的都會被放大檢視，粉絲更心疼張員瑛被針對。

張員瑛近日又捲入態度爭議。（Instagram@for_everyoung10）

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雙手抱胸聽解說 態度傲慢遭炎上

7月初IVE為了特別企劃驚喜來到愛寶樂園，成員們親自體驗遊樂設施，也和現場粉絲、遊客度過開心的時光。不過一段現場粉絲拍攝的影片流出後，卻意外引爆了網友怒火。影片中可見，成員們抵達合作區域後，都十分認真地聆聽工作人員解說，當天張員瑛穿著微露香肩的上衣搭配牛仔褲，整個人散發出又甜又性感的女神氣場。

不過眼尖的網友卻發現，當其他成員都乖乖將雙手交握在身前、專心聽說明時，張員瑛卻從頭到尾都雙手抱胸，直到影片結束都維持著這個姿勢，讓不少韓國網友直呼觀感不佳。

影片底下湧入批評：

「別人在說話時怎麼還抱著手」

「工作人員說明時放下手才是禮貌」

「失去謙虛，人氣也會瞬間消失。」



但也有不少人認為張員瑛根本是被針對，稱雙手抱胸一直都是她的習慣，不代表態度傲慢，更為張員瑛心疼：

怎麼雙手抱胸也被罵？

這已非張員瑛首次引發爭議，日前她準備飛往上海時，在機場出境安檢被拍到戴著帽子，僅瞬間拉下口罩確認身分，畫面曝光後被質疑沒有遵守規定，甚至延燒成特權爭議。

似乎是聽到批評聲浪，張員瑛之後出境時便乖乖按照規定，將帽子和口罩全摘下接受查驗。針對這起風波，韓國機場公社甚至特別修改了官網指南，明確標示：「為確認本人身分，請暫時摘下口罩、帽子及太陽眼鏡。」

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