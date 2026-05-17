張員瑛被控「C位病」同框前輩金智媛硬搶位置　遭當眾請走超尷尬

韓國女團IVE成員張員瑛這陣子在Threads最被討論的話題就是站位爭議，不少人拿出過往影片，質疑她似乎有「C位病」、喜歡搶在中間。



日前她出席BVLGARI活動，也跟品牌大使金智媛、邊佑錫同框。未料張員瑛原先站在中間拍照，後來竟被現場工作人員請走，讓最資深的金智媛站中間。

張員瑛（Instagram@for_everyoung10）

活動同框引發站位風波 當眾卡位挨批不顧輩分

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金智媛、邊佑錫、張員瑛5月12日出席在首爾廣津區舉辦的BVLGARI活動，當天展示新系列「Eclettica」。三位俊男美女合體的畫面雖然養眼，但也有人注意到張員瑛居然大剌剌直接站在三人中間，似乎沒有在管自己是其中最資淺的。

不過現場有一位工作人員見狀，就直接喊：

請智媛小姐站到中間。

張員瑛原聽到後也只能讓出原先的C位，而金智媛站到中間後，BVLGARI的品牌代表也來到背板前，勾著金智媛的手開心合照。

事後張員瑛仍放上當天的照片，跟金智媛也有合照。（Instagram@for_everyoung10）

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這個畫面也讓粉絲直呼尷尬，也有人認為張員瑛在被請走的時候看起來不太甘願。事後張員瑛仍放上當天的照片，跟金智媛也有合照，對當天插曲應是不以為意，更有粉絲認為兩位美女合作都是好事，希望大家不要見縫插針。

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