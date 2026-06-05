張員瑛機場過關「交叉抱胸、單手抽護照」即走　網怒罵：態度極差

先前BLACKPINK成員Jennie為金唱片獎到台，直接用外套披上頭拒絕跟媒體交流引發話題，如今IVE成員張員瑛也爆出在機場態度不佳的爭議。



上個月底張員瑛從韓國金浦機場飛往中國大陸上海，雖然當天的服裝主題是「全身包緊緊」，但面對機場人員要求比對護照資料時，張員瑛從頭到尾都雙手交叉、也只露出一點臉讓地勤查驗，讓韓網怒轟態度傲慢。

張員瑛（Instagram@for_everyoung10）

張員瑛及其他隊友機場通關畫面：

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通關態度超冷傲 秒遮全臉引爭議

事情發生在5月30日，張員瑛準備從金浦機場飛往上海，由於入關前需要露出全臉跟護照照片進行比對，機場人員請她把口罩、帽子摘下。未料張員瑛只稍微把帽子往上掀、拉下一點口罩，而且立刻遮回臉上，幾乎沒有露出全臉加上時間之短，都讓人懷疑是否能確認到身分。

不僅如此，機場人員在確認護照期間，張員瑛一直雙手交叉抱胸、盯著對方看。當機場人員還她護照時，張員瑛更是單手抽走護照就直接走掉；後面另一成員秋天緊接著護照查驗，雖然也是簡單拉下帽子跟口罩，但她雙手禮貌接過護照還微微鞠躬，兩相對比看得出態度差異。

單手抽護照走人 網轟藝人病末期

上述畫面在韓國網路迅速傳開，網友表示：

「她是有必要態度這麼跩嗎？」

「這種態度根本已經是藝人病末期了吧？」



尤其這波也連帶害到機場人員，不少人指責如果是一般乘客搭機，一定會強力要求要完全拉下口罩、脫掉帽子以便查驗，對藝人卻是輕輕放過，簡直雙重標準。

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