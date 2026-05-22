張員瑛137億韓元豪宅內部曝光　絕美漢江美景　天價紅梳化極矚目

韓國人氣女團IVE成員張員瑛，以「人間洋娃娃」的精緻美貌與超強時尚影響力，穩坐韓流女神寶座。



去年曾傳出她以全額現金、約韓幣137億元（約7100萬港元）購入位於首爾龍山區漢南洞的頂級豪宅，成為演藝圈地產小富婆。5月21日，張員瑛罕見在個人社群公開居家美照，不僅罕見曝光豪宅內裝，更意外揭露了家中擺放的「夢幻天價家具」，奢華品味引發粉絲熱烈討論。

張員瑛（Instagram@for_everyoung10）

俯瞰漢江絕美夜景！「人間洋娃娃」張員瑛居家美學曝光

張員瑛在社群平台分享了一系列生活照，畫面中的她身穿帶有細緻蕾絲點綴的細肩帶睡衣，慵懶地倚靠在紅色沙發上，並於限時動態溫馨寫下：「Home Sweet Home」。照片中不僅隱約可見豪宅挑高的空間感與落地窗外絕美的漢江高樓景觀，其優雅居家姿態更讓網友大讚：「根本是畫報人生！」

照片中張員瑛身下那張設計感十足、外型獨特的紅色沙發，火速成為焦點。據專業家具品牌資訊，該款沙發是由法國傳奇家具設計師Pierre Paulin所設計的經典之作「Dune沙發」。該款沙發因其流線型外觀與極高舒適度，深受全球名流青睞，包括Kim Kardashian、Justin Bieber以及國際名DJ Peggy Gou的家中皆曾出現過同款身影。

據悉，該沙發採取模組化設計，單一模組價格便高達韓幣700萬至1100萬元（約3.6萬港元至5.7萬港元），若依照張員瑛家中擺放的組合規模推算，總價甚至可達上億韓幣（約52萬港元）。這不僅展現了張員瑛對於居家生活美學的極致追求，也再次印證了她身為當代韓流時尚指標的不凡品味。

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