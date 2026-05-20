張員瑛曬照「低腰露內褲」　單條要價近萬元引議　齋藤飛鳥穿同款

IVE成員張員瑛雖然近期在網路上不斷掀起搶C位、視訊簽售不夠用心等討論，不過這也證明她的一舉一動、就連穿搭都成焦點，也更多人折服於他的天生偶像魅力。



目前張員瑛正擔任Miu Miu品牌大使，她14日發文分享使用品牌單品的穿搭，有網友就發現張員瑛露出的內褲就要價韓幣150萬元（約8000港元）。

張員瑛出席活動，曬出「低腰露內褲」的穿搭。（IG@for_everyoung10）

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夏季清爽穿搭吸睛 低腰露內褲造型再現復古潮

張員瑛14日在Instagram上發文：「我有點喜歡你囉，跟我一起走吧！」同時分享了充滿時尚感的夏季穿搭，而選用的都是Miu Miu單品，米色的無袖短版上衣搭配短裙，給人自然清爽的氛圍。

其中最成為話題的就是近期又在時尚圈紅回來的「Sagging Fashion」，也就是2000年代曾流行的低腰露內褲、垮褲造型。

張員瑛在昨天展示的造型中，微微露出黑色棉質內褲，最近這也成為K-POP偶像之間的趨勢。內褲加入蝴蝶結細節，帶子也延伸到短裙上，更帶出張員瑛的甜美感。據悉這條內褲要價韓幣150萬元，也成這幾天韓網熱門話題。

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