中年好聲音4｜蔡宓婕化身獅王大騷腹肌　許美琪為參賽辭去工作

《中年好聲音4》日前誕生10強選手，為隆重其事，TVB企業傳訊部品牌傳播科CID特別拍攝一輯全新宣傳片，以「匠人精神」比喻《中4》參賽者，展現他們同樣以專注、堅持的態度，不斷追求極致，順道宣傳香港非物質文化遺產（非遺）項目及文化，別具意義。

淑情在瓷器上細心描繪廣彩。（公關提供）

蔡宓婕化身「獅王」舞獅勁搶Fo

有「小野貓」之稱的蔡宓婕，今次化身「獅王」舞獅。雖然身形嬌小，但她舞起獅頭時的俐落動作及凌厲眼神，加上超結實腹肌，相當搶Fo。宓婕在澳門從事售貨員，晚上兼職駐場歌手，同時還要兼顧《中4》比賽，少點堅持都不能成事。本身舞台演出經驗豐富，原來每次踏上舞台都會心跳加速，故已有十多年未有再參加任何歌唱比賽，直至去年因「缺錢」才決定復出「賽」道、踏上《中4》舞台。宓婕說：「我人生第一次借錢畀好朋友，但佢兩年都未還番畀我，經濟壓力下參加《中4》係想贏到獎金。所有堅持都係希望可以維持家計，畀小朋友嘅童年過得好啲。」

宓婕專注學習舞獅，功架十足。（公關提供）

許雲妮將把握好機會站上舞台

而當了超過20年駐場歌手的許雲妮，一直相信綻放不是一瞬間的光芒，而是長時間的堅持，正如縫製繡花鞋般，一針一線都是急不來。雲妮說：「我也許不是最早被看見的人，但我願意等到屬於我的時刻。對我來說，綻放是在疲憊中仍然選擇站上舞台。」談及參加《中4》，雲妮表示這個是一個自己等足20年的好機會，故一定會好好把握。

雲妮一針一線縫製繡花鞋。（公關提供）

許美琪為參賽辭去多年工作

尤淑情的堅持則在於享受比賽過程及成長：「就像廣彩一樣，看似簡單，但必須要堅持及有耐心才能做好整個藝術品，是為了在時光中，把自己這件『藝術品』雕琢得更加通透。」至於許美琪，不但從蘇格蘭遠道飛來香港參加《中4》，還為了參賽辭去了一份做了很多年的工作，為捉緊夢想「斷捨離」，勇氣決心可嘉。美琪說：「比賽會有跌跌撞撞，但我唔會放棄，我會堅持到底。」