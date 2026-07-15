師傅點算｜In Lee以陽壽換取女鬼尋妹　裸泳塔羅驚揭亡兒跳樓內幕

《師傅點算》昨晚（14日）最終章主題「為人師傅」，三位師傅分享得道後最深刻的體會。In Lee師傅表示最感觸一次發生於很早期，她說︰「當時有一位婆婆不停聽到一把聲音，同佢講『你去死啦』」、『呢啲人要死啦』，之後仲見到靈體喺屋企出現，瞓覺時仲企喺床頭注視自己。」嚇到婆婆精神處於崩潰狀態，經In Lee師傅出手調解後，眾靈體原本和平散走，她說︰「後來發現有位女靈體想強行返去，而且好重惡意，亦係佢不停喺婆婆耳邊講嘢。」

昨晚終極一集主題「為人師傅」。（公關提供）

兩位主持火火、Arthur臨別依依。（公關提供）

起先In Lee師傅想向神明借法驅鬼，但竟然借不到，令她大為奇怪並語帶質問向神明說︰「又話幫人嘅，而家想分開佢哋，又唔係傷害佢（靈體），做乜嘢呀！」最後觀音娘娘顯靈，反問：「你記唔記得你嘅初心係乜嘢呀？」In Lee師傅那一刻冷靜下來後，思考眾生跟婆婆是如何結緣，接住她跟該女靈體對話，即時腦海便泛起畫面，一幕幕殺戮過程出現，In Lee不忍說︰「係好似4D畫面，血腥味都聞到，當時影像見到好多人影企喺度，女靈體當時不停掙扎、尖叫，受到無限傷害，相信發生一啲好唔開心嘅事。」那時先知道女靈體才是最需要幫助，此事令In Lee師傅深刻體會到「不知他人苦，便勸他人善」的意思。

三位師傅分享得道後最深刻的體會。（公關提供）

In Lee師傅學懂「不知他人苦，便勸他人善」意思。（公關提供）

In Lee師傅耗陽壽為紅衣女鬼尋親

而In Lee師傅素有「癲仔」外號，最癲一次是她以陽壽為紅衣女鬼尋找襁褓之年便去世的妹妹，藉以消除怨念。In Lee師傅當時向神明祈求，得到的回覆是規矩很清楚，只能用陽壽交換，In Lee師傅沒想太多一口答應，她說︰「我唔知自己無咗幾多壽命，但係嗰一刻，我覺得一切都值。」

In Lee師傅耗陽壽為紅衣女鬼尋親。（公關提供）

裸泳師傅遇離奇個案

此外，羅泳嫻（裸泳）師傅表示在占卜路上遇過很多意想不到事情，最離奇一次是有對父母竟然想知道自己孩子的死因。原因是他們堅信小朋友是死於意外，最後裸泳師傅以塔羅開出「空中飛人」牌，情況相當明顯，她慨嘆着說︰「因為佢哋希望係意外或者其他，唔想接受小朋係太脆弱或者係父母嘅愛令佢有壓力。」最後亡者再借塔羅牌表達「父母不夠愛我」是尋死的原因，該對父母只得無奈接受。裸泳師傅深信二人其實早有答案，只是不肯承認。

裸泳師傅解開一對父母喪失孩子的心結。（公關提供）