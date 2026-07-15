堺雅人《VIVANT 2》開播前夕驚爆醜聞　導演福澤克雄涉職場霸凌

2023年夏天掀起全日熱潮、由堺雅人主演的TBS劇集《VIVANT》，首季最終回曾創下19.6%的超狂收視率。劇組原定於本月26日（7月26日）推出第二季，豈料在開播前夕，幕後竟驚爆嚴重醜聞！曾執導《半澤直樹》等多部神劇的金牌導演福澤克雄，因被年輕工作人員指控「職場霸凌」，驚傳被TBS電視台「禁足」片場！

由堺雅人主演的TBS劇集《VIVANT》第二季定於7月26日推出。（IG@tbs_vivant）

堺雅人曾憑《VIVANT》第1季榮獲第117回日劇學院賞最佳男主角。（IG@tbs_vivant）

涉職場霸凌被踢出片場！導演冷淡回應

根據日本媒體《週刊女性》報導，視為TBS今年度重頭戲的《VIVANT》第二季自去年起已展開拍攝。然而，在日本取景期間，有年輕工作人員因不滿福澤克雄的言行，向公司投訴其涉及職場霸凌。

導演福澤克夫被工作人員舉報職場霸凌，因此被TBS高層禁止進入《VIVANT》拍攝現場。（IG@tbs_vivant）

消息驚動TBS高層，福澤克雄隨後被禁止進入拍攝現場。在其「缺席」期間，劇組只能在沒有導演的情況下繼續拍攝，而福澤克雄則被逼透過製作人進行遠端遙控。

2023年導演福澤克夫為《VIVANT》演員二宮和成慶祝生日。（IG@tbs_vivant）

面對《週刊女性》質詢，福澤克雄僅冷淡表示：「我沒什麼特別要說的。」而TBS電視台隨後則大方承認事件，表示已意識到福澤克雄的言行構成職權騷擾（Power Harassment），並已對他採取了嚴厲的人事處理措施。

外號「胖虎」魔鬼訓練 過往合作男星接連抱怨

現年62歲的福澤克雄因身型魁梧，在行內被親切地稱為「胖虎」（取自《哆啦A夢》中的角色），他執導過《半澤直樹》、《下町火箭》及《陸王》等多部收視神作。雖然其高壓作風過去一直被美化為追求質素的「熱血指導」，但其實不少曾合作的演員都曾公開吐露其「魔鬼」一面。

現年62歲的福澤克雄因身型魁梧而被稱為「胖虎」。（IG@tbs_vivant）

男星大泉洋於2020年在廣播節目中透露，在參與福澤克雄執導的作品時，開拍首三天他一直和經紀人抱頭大哭。他回憶當時被要求死記長達11頁的台詞，更要在暴雨中不斷拍攝衝撞戲直至天亮，令他忍不住狠酸：「這根本是懲罰遊戲！」

大泉洋曾分享與導演福澤克雄拍戲的痛苦過往。（IG@nittele_ntv）

而曾參演《VIVANT》第一季的內野謙太，亦曾在訪問中直言福澤導演「非常可怕」。他透露在拍攝奔跑鏡頭時，僅因跑得不夠快，便被福澤克雄當場當眾大罵：「你這傢伙，太慢了吧！」