陳家樂盼攜愛女派月餅做義工　自爆與太太育兒分歧拒絕溺愛

日前陳家樂現身為活動，佢仲自爆自己愛食月餅，懷念傳統的味道：「我都要食月餅，我鍾意呢種傳統嘅味道，一年先得一次機會！我未俾女女食，因為佢依家就食緊啲原型形食物，我想俾佢大少少先至去試！」

陳家樂現身為活動打氣。（公關提供）

陳家樂盼攜愛女派月餅做義工

家樂表示希望早日與愛女齊做義工，為有需要人士服務：「頭先我聽到佢哋會派月餅比基層嘅朋友，我即刻有個畫面就係可以帶埋小朋友一齊去做呢件善事，我覺得都好有意義。比佢去學吓幫下同啲長者相處，都係一個幾好嘅教育。（會肉痛佢太辛苦？）我唔會心痛呢啲嘢，我好想佢快啲去感受多啲。有時如果佢跌親，唔係受傷嘅話我都會忍住，反而陳太就會想即刻過去抱起佢！我就會話『佢都無喊，做咩要抱？』。（你同陳太邊個話事？）如果佢真係無咩大礙就真係我話事嘅，但佢一喊陳太都會衝過去抱起佢。」

陳家樂盼女兒做義工。（公關提供）

陳家樂講起愛女就滔滔不絕，佢表示暑假未有計劃去旅行，因為女兒即將升上N班，要為開學做準備：「其實都係玩，上堂都係想佢習慣與不同的人相處。佢平時都係黐住我哋，要學習分離。（會送返學？）依家間學校都係喺屋企附近，如果冇工作我都會送返學。平時女女如果要玩嘅話就會黐我多啲，因為佢知道搵我嘅話唔使咁早瞓，如果要嗲、要抱嘅話就搵媽咪！」