《紅樓夢》劉姥姥扮演者沙玉華去世　樸實動人演技永留觀眾心中

男星陳洪海今（15）日發文證實，《紅樓夢》大陸資深老戲骨沙玉華，於7月15日凌晨在北京辭世，享耆壽95歲。



沙玉華自1930年出生，長年投身戲劇舞台，憑藉樸實溫厚的氣質與敬業精神成功詮釋劉姥姥一角。戲外，她淡泊名利，低調行事，晚年生活安然。

《紅樓夢》內地資深老戲骨沙玉華，於7月15日凌晨在北京辭世，享耆壽95歲。（微博圖片）

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沙玉華以平實自然的演技，於陸劇《紅樓夢》中成功塑造劉姥姥，劇組當年選角時，多位試戲者皆未能展現鄉野老人的本真氣韻，最終因沙玉華氣質天然敦厚，試戲真切動人，獲得此一角色。她當時年近花甲，仍用心揣摩鄉間老者言行，演活角色，讓劉姥姥的善良與信義深植人心。

沙玉華在劇中不僅展現詼諧憨樸的鄉野氣息，亦於賈府落難時，冒風雪營救巧姐，成就小人物的溫情與義氣。這些表現使她成為數代觀眾心中的經典形象，為劇集添上濃厚的人情味，獲得觀眾的認同與懷念。

沙玉華戲外為人謙和低調，淡泊名利，

不熱衷商演綜藝，常懷知足之心。

她待人溫柔重情義，樂於指導劇組後輩。晚年生活恬淡安然，專注於家庭與自我修養，展現藝人本分。陳洪海也在文末寄語：「願沙玉華先生一路走好，雲端安息，嗚呼哀哉，伏維尚饗。」

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