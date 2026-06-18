金澤死後爆潛規則　資深編劇揭內地演藝圈黑幕：男星會遭惡狼環視

近來內地演藝圈男星于朦朧、金澤死後，被爆出生前疑遭潛規則，引發外界熱議，而曾參與《地下地上》、《一起來看流星雨》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》等作品的編劇汪海林發文透露自己多年來在圈內見聞，直言演藝圈存在許多不為人知的黑暗面。



汪海林在微博發文表示，自己其實早在10年前就曾提過，外型出眾的年輕男演員在演藝圈處境相當危險，「四周惡狼環視」，他坦言曾聽聞不少令人難過的故事，但認為自己知道的恐怕還不到真實情況的百分之一。

另外曾在內地工作多年的台灣編劇櫻桃陽子也發文分享過去在演藝圈工作的親身經歷。她透露，曾與一位知名男明星開會，休息期間對方隨手翻閱一本明星雜誌，接著語出驚人地表示「這本雜誌裡的每個女明星我都上過」。

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櫻桃陽子形容，對方說這句話時神情異常平靜，就像是在談論日常瑣事一般，讓她當場震驚不已，卻只能強裝鎮定地點頭回應。她回憶當時內心十分錯愕，甚至懷疑自己究竟身處什麼樣的環境。

更讓她感到震撼的是，離開後同行的導演竟還向她炫耀，聲稱「我都搶在他之前先上過了，只是他不知道。」櫻桃陽子表示，後來甚至還曾收到相關私密影片的轉傳，讓她感到相當不適與尷尬。

她進一步指出，針對近期于朦朧、金澤等事件，自己相信若真有受害者存在，相關人士手中恐怕掌握不少證據，只是外界未必能夠看見全貌。「你們在伸張正義時，他們說不定還在回味呢」，她感嘆，自己多年來目睹許多荒謬現象，內心受到極大衝擊，也因此逐漸走上靈修之路。

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