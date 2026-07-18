孟子義《百花殺》播放量破億逆襲　虞書欣新劇收視慘淡廣告掛零

內地人氣女星孟子義與新生代男神何宜謙（何與）主演的古裝復仇大戲《百花殺》上線後，首天熱度值達24,683，該劇近日更登上劇集熱度榜及收視平台之冠，至今播放量已破億。更令「95花」排位大洗牌，孟子義成功踢走虞書欣及趙露思成為新扛劇女王。不少觀眾大讚《百花殺》劇情節奏利落爽快，女主行事乾脆利落，恩怨從不積壓、有仇即刻清算，毫無拖泥帶水的狗血橋段。

孟子義《百花殺》播放量破億。（Weibo@孟子義）

虞書欣多部新劇未達預期

反觀同屬「95花」的虞書欣，先前主演《噓國王在冬眠》及《雙軌》兩部作品反響未達預期，近期她與陳靖可合作的甜寵劇《燦如繁星》播出後更是負評滿滿。該劇如今播至三分之二篇幅，熱度依舊未能突破八千，相關商業廣告更是掛零。大批觀眾吐槽劇本內容單調乏味，虞書欣飾演的教師角色造型毫無說服力；全劇播足十八集，男女主角連一場吻戲都未曾出現，不少觀眾吐槽二人感情進展過於緩慢。

虞書欣多部新劇未達預期。（Weibo@虞书欣Esther）

宋威龍、張婧儀新劇大獲好評

同時期推出的由宋威龍及張婧儀主演的《野狗骨頭》，自開播以來數據相當亮眼，開播僅27小時全網播放量即突破一億。不少觀眾大讚宋威龍和張婧儀二人張力十足，CP感極高。二人在劇中的演技也是大獲好評，宋威龍褪去偶像精緻感，寸頭糙漢素顏出鏡，使不少此前吐槽他演技木訥的觀眾改觀。而張婧儀把女主寄人籬下的敏感倔強演得細膩，角色完全立住。