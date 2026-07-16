「咖喱」黃雅慧驚爆與怡富拍拖　豪遊摩洛哥舞蹈變裝放閃勁甜蜜

曾參加ViuTV真人騷《全民造星IV》、被封為「最美醫生」的「咖喱」黃雅慧，近日與男友怡富甜蜜同遊非洲摩洛哥，展開一趟精彩的私人導賞之旅，並大方在社交平台放閃，寫下「讓我們一起探索這個世界」的感言，羨煞旁人。

怡富與咖喱甜蜜放閃。（IG@curry_wnw）

咖喱偕男友怡富奢華遊摩洛哥

咖喱在社交平台大方放閃，分享與男友怡富前往北非摩洛哥度過浪漫假期的絕美照片與短片。兩人此行選擇了高規格的私人訂製遊覽行程，盡情享受二人世界，閃盲一眾網民。從咖喱分享的動態可見，為了配合摩洛哥的獨特風情，她準備了多套極具民族特色的穿搭，與男友一同大玩變裝舞蹈，在視頻最後怡富一把抱住咖喱勁甜蜜。事後發文「讓我們一起探索這個世界 😊，感謝你們組織了這麼棒的旅行，最棒的摩洛哥私人遊覽。」引來大批網民留言：「囇過摩洛哥個太陽呀師兄」、「so sweet」、「閃到爆」。

怡富咖喱遊摩洛哥。（IG@curry_wnw）

港產旅遊KOL怡富受網民追捧

男方怡富曾任職報章旅遊記者，現時經營YouTube頻道「怡富Iwalkutake」，其影片主打真實、不做作的記錄式風格，因經常走訪冷門景點並深度講解歷史背景，被網民譽為「教科書級」的旅遊頻道。翻看他的頻道，他到訪過法國、南美洲、埃塞俄比亞、塔斯曼尼亞、西班牙、墨西哥、哥倫比亞、危地馬拉、古巴等多個港人聽過但未必去過，甚至打算去的國家。至今，這個頻道已有20多萬訂閱人數，而且還在不斷上升中

目前怡富個人YouTube頻道已經累計20萬追蹤。（YouTube@@Iwalkutake）

咖喱黃雅慧被指盜竊病人文件

在男友溫暖陪伴、甜蜜同遊的背後，黃雅慧卻面臨棘手的事業合約風波。其曾任職的醫美中心「Perfect Ten Medical Centre」發出嚴正聲明，指控她涉嫌未經授權將存放於櫃內、涉及病人私隱的文件帶離診所，並於2026年4月30日起即時終止雙方合作。診所指曾向黃雅慧查詢文件去向，惟當時遭到否認，因事態嚴重已報警並通報醫委會及私隱專員公署跟進。面對前東家的強烈指控，黃雅慧首度開腔，以「公道自在人心，是非只在時勢，一切已交給律師處理」16字強硬反擊。

咖喱黃雅慧轉做醫美醫生。（ig@curry_wnw）