倪晨曦度假大解放騷盡逆天美背　帶囝囝踩單車大曬溫馨親子時光

前國際華裔小姐倪晨曦（Elva）成長於加拿大多倫多，2006年來港參選後入行，近年轉向KOL界發展，吸金力極強。本身亦是美容及瑜伽達人的她，在YouTube的美妝旅遊頻道擁有超過20萬訂閱，累積多年瑜伽經驗並考獲多個瑜伽導師牌照，不時與不同品牌合作進行瑜伽教學，分享健康生活態度。2020年宣布婚訊後，她在四年間火速為圈外丈夫誕下三名兒子，成為圈中多產女星之一。

倪晨曦（Elva）。（IG@misselvani）

長腿勁搶鏡

近日倪晨曦趁暑假帶同兒子返回加拿大享受假期，連日來在社交媒體活力十足，一雙招牌長腿相當搶眼。相中她單腳踮起擺出調皮姿勢，輕鬆甜美的狀態完全看不出已是三子之母。

返回加拿大享受假期。（IG@misselvani）

長腿勁搶鏡。（IG@misselvani）

斑馬紋比堅尼曬弗爆身材

在另一輯貼文中她更大派福利，於泳池旁穿上性感斑馬紋比堅尼上陣。在藍天白雲與池水映襯下，倪晨曦大擺誘人甫士，回眸一笑電力十足。雖然已為三子之母，但她身上依然零贅肉，超狂纖腰配上白滑美背，充滿少女味。她留言寫道：「我已經變成健康小麥肌，每天只想躺平（只有自拍這幾分鐘做到）放空mode」，盡顯度假中的慵懶心情。

盡顯度假中的慵懶心情。（IG@misselvani）

斑馬紋比堅尼晒弗爆身材。（IG@misselvani）

親子溫馨時光

此外，她亦分享了與家人在公園踩親子單車的溫馨時光，戴上波紋頭巾配鉤花背心，笑容燦爛充滿活力。她笑言：「現在全家人的膚色都很一致」，看來加拿大陽光相當猛烈。她透露此行有表姐在旁分擔照顧孩子的責任，讓她「可以稍微喘一口氣」，行程包括到訪多倫多著名水族館，又分享兒子摸到海星的溫馨時刻，以及見到搞笑鯊魚的有趣畫面，家庭樂滿瀉。

波紋頭巾配鉤花背心。（IG@misselvani）

親子溫馨時光。（IG@misselvani）