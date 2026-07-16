江湖見｜樊少皇少林寺騷神勇身手　麥長青被踢爆「無胸肌」黑歷史

黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）兩大師兄弟攜手主持的旅遊節目《江湖見》。今季兩師兄弟沿着黃河長江一帶，尋找金庸筆下的錦繡山河之餘，還會追尋昔日文人墨客的詩詞歌賦足跡，並增設嘉賓訪談環節。



焦點圖片。（公關提供）

祥哥麥包黃河之旅

由昨晚（15日）起一連三集的《江湖見》，祥哥及麥包繼續展開黃河之旅，先後到訪洛陽龍門石窟拜會高逾17米的「盧舍那大像龕」、詩人白居易晚年住處、武則天登基及Office重地「應天門」「明堂」、位於開封朱仙鎮的岳飛廟、位於山西的《天龍八部》重要場口「雁門關」，以及位於登封的「嵩山少林寺」。在少林寺一站，兩位誠意邀請了已年屆53歲的樊少皇做嘉賓，暢談以往拍劇點滴及趣事，並在鏡頭前大展好身手！

龍門石窟。（公關提供）

武則天登基及辦公之地。（公關提供）

樊少皇自揭兩歲半踢乒乓波學功夫

喬裝武功高強掃地僧出場的少皇，透露由於爸爸是著名邵氏武打明星樊梅生，故兩歲半左右已開始練習功夫：「佢搵條繩綁住個乒乓波係咁叫我踢，踢到個波跌咗，佢就會：『好嘢喎！仔』，跟住再（將個乒乓波）攞高啲。」在爸爸鞭策下，少皇先後學習了各式各樣傳統武術、甚至連京劇的筋斗都不放過，少皇憶述當年辛苦練功情景：「我好記得有個畫面，我喺公園嘅石板地翻筋斗，真係撞到手掌損晒，好辛苦嘅，跟住又落鵝毛大雪，好大片雪飄落嚟。」

樊少皇係嵩山少林寺大顯身手。（公關提供）

樊少皇嘅好身手，喺自少喺嚴格監控下練出嚟嘅。（公關提供）

樊少皇爆「任打唔嬲」愛妻宣言

少皇言談間又透露即使長大成人後，依然要在爸爸督促下練功：「有日『段譽』（陳浩民）打嚟叫我出去食宵夜，我話我練緊功，佢仲問：『你拍緊咩戲」』，『唔係，我真係練緊功，我阿爸喺度睇住呀』。」十分爆笑。除了孝順，少皇還是「愛妻號」，當祥哥問少皇平時夜歸會如何遭太太賈曉晨詐型，少皇搞笑回應：「佢唔會抌地嘅，佢揼我咋嘛，我木人樁嚟，我會話：『我畀你打喇』。」談到當年飾演經典角色虛竹，少皇坦言開心又緊張，笑言好抗拒剃頭，並指當時有向「前輩」黃日華請教：「佢話你睇番個小說先啦」、「你千祈唔好睇我以前嘅版本，會影響咗你自己嘅演繹。」華哥認真用心良苦。

佢話當年黃日華華哥有提點佢點演好虛竹。（公關提供）

樊少皇大爆幫麥包畫胸肌急救

1995年已與樊少皇合作劇集《南拳北腿》、惺惺相識超過三十年的麥包，則爆料指樊少皇只要一有空檔，便會一手看劇本、一手舉啞鈴：「個啞鈴超過30磅架！」至於樊少皇，則大爆「急救麥包胸肌」趣事：「有場戲你（指麥包）咪除衫嘅，但冇胸肌喎，咁點算呢？我哋就去化妝間借咗一支好深色嘅筆，幫佢喺度心口度畫畫畫」，麥包：「我一路打、佢一路喺度畫」麥包：「畀導演話搞到好似卡通片咁。」坦言當年飾演角色打到飛起的麥包，又指由於當年全程著背心，故拍攝時頭三個星期全身瘀紅：「嗰時唔敢返去見阿媽，但好得意，三個禮拜之後，就點打都唔會再瘀紅。」

佢講番當年點樣幫麥包畫番勁個心口勁好笑。（公關提供）

體驗木板年畫及旅拍

除了重點金庸景點及歷史建築，祥哥與麥包還品嚐了少林寺齋菜、洛陽特色水席、鄭州正宗燴麵、山西地道麵食刀削麵、紅麵剔尖、筱麵栲栳栳及龍鬚拉麵等。這三集最特別之處，是祥仔還體驗了近年極為流行的旅拍，以及在朱仙鎮「民間工藝美術大師」張廷旭帶領下，落手落腳體驗功夫繁複的木板年畫，萬勿錯過。

繼續介紹好多美食。（公關提供）