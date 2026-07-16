給你夢想線上看分集劇情｜Viu更新時間+演員角色簡介

《給你夢想》韓劇，有鄭恩妃作為編劇，劉先東為執導，由黃寅燁、李惠利、白成哲、李烈音領銜主演的一套以浪漫愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《給你夢想》是由黃寅燁、李惠利領銜主演的一套以浪漫愛情為題材的電視劇。（X@ktstudiogenie）

《給你夢想》電視劇情大綱

禹秀彬（黃寅燁 飾）與朱怡才（李惠利 飾）曾是高中時期的初戀情人。當年懷揣著共同電影夢的二人合力創作短片，卻因一場誤會黯然分開，那部未完工的作品自此塵封，成為彼此心底長久的遺憾。時隔15年，禹秀彬遠赴海外拼搏，一躍成為名揚國際影壇的天才導演；相反，朱伊在則在現實的無情洗禮下，淪為終日為生計奔波的外景記者，早已在日復一日的消耗中遺忘了昔日的熱血與理想。

禹秀彬為了籌備新作回國，並藉著「補拍當年舊作」的契機，主動重新走入朱伊在的生活。在再度攜手合作的過程中，兩人逐步解開深埋多年的心結，一邊修復破碎的初戀關係，一邊在鏡頭前後重新尋回被現實生活埋沒的青春夢想。

（X@ktstudiogenie）

《給你夢想》播出更新時間

《給你夢想》電視劇幾時播?《給你夢想》於7月13日播放，一共有12集，由Viu播放，每週一、二各更新一集。

《給你夢想》每集劇情

《給你夢想》第1-5集

《給你夢想》第一集：

18歲時，禹秀彬本應承繼祖、父衣缽行醫，卻受懷揣導演夢的朱怡才啟發而投身電影，兩人曾互為彼此的夢想與愛情。然而，禹秀彬隨後遠赴美國，令共同誓言徹底粉碎。朱怡才更曾在暴雨中連續半個月到他家拍門苦等，卻始終得不到回應。

15年後，名導禹秀彬主動重尋因母親店舖保證金上漲而陷入財困的朱怡才。面對生活境遇落差帶來的自卑，朱怡才謊稱已婚生子以抗拒他接近。當禹秀彬拿出泛黃劇本邀她合拍時，卻只換來朱怡才憤怒地潑灑咖啡。重逢日的一場傾盆大雨，再次勾起這段傷痛。朱怡才痛斥他並非「遺憾」而是「後悔」，要他親自體會當年的絕望；留下深感自責的禹秀彬在雨中茫然佇立。

《給你夢想》第二集：

年少時，畏懼父親的禹秀彬從勇敢逐夢的朱怡才身上汲取力量，總在背後默默守護，甚至成為唯一登台在電影節上為她獻花的人。然而，當年禹秀彬聽從父命赴美學醫時，朱怡才在挽留途中因執拾他贈送的髮繩而遭遇車禍，陷入昏迷且痛失至親，醒後被迫向現實妥協，放棄夢想。

十五年後，被命運磨平稜角的朱怡才早已失去初心，冷淡對待主動獻花並提議幫她圓夢的禹秀彬，拒絕他的示好。後來，朱怡才為爭取節目編排機會，不得不主動推開禹秀彬家的大門。

《給你夢想》演員

黃寅燁 飾 禹秀彬

天才電影導演。首部長篇電影於海外電影節打響名號，為了遵守和初戀一起拍片的約定，而回到韓國。

黃寅燁 飾 禹秀彬（ENA圖片）

李惠利 飾 朱怡才

熱情與實力兼具的平凡記者。因現時挫敗而放棄夢想，直到和初戀秀彬重逢，而重拾過去的夢想。

李惠利 飾 朱怡才（ENA圖片）

白成哲 飾 沈裕健

夢想成為韓國金城武的跑龍套演員。

白成哲 飾 沈裕健（ENA圖片）

李烈音 飾 吳河娜

韓國小姐出身的大明星，也是娛樂公司代表的女兒。