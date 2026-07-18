施南生溫柔教導爾冬陞女兒驚世出土 「名媛級」家教觸動無數網民

近日內地社交平台（微博）上流傳一段極具話題度且溫馨無比的影片，發布者據傳是著名導演爾冬陞的現任女友。影片中，香港資深電影監製、傳奇女性施南生與爾冬陞年僅幾歲的女兒 Teresa 圍坐沙發。兩代人同框，沒有絲毫的疏離，反而流淌著滿滿的溫柔與高雅，瞬間在網路上引發熱烈討論。

資深電影人施南生，因細菌感染引發多重器官衰竭，昨日（7月13日）在養和醫院安詳辭世，享年75歲。

優雅與溫馨的對話：芒果的「優雅吃法」與坐姿教導

影片一開場，留著標誌性俐落銀色短髮的施南生，身穿簡約的黑色上衣，神態從容而優雅。她正耐心地與身旁抱著黃色玩具的 Teresa 說話。

施南生用極其溫柔且純正的英語對 Teresa 說：「下次，這是一個很長的故事，我會告訴你怎麼帶著優雅的禮儀去吃芒果。這故事很長，今天太晚了，我們下次再講好嗎？」(Next time, it's a very long story, I'll tell you the story about how to eat mangoes with good manners. It's a very long story, and I'm not going to go into it tonight. I'll tell you next time.）

施南生溫柔教導爾冬陞女兒 ，「名媛級」家教觸動無數網民。(微博截圖)

此時，施南生注意到小 Teresa 的坐姿有些放鬆，便輕輕拍了拍女孩的膝蓋，溫柔地叮囑：「但要記住，永遠要坐得端正。」(But always sit up straight.)

小 Teresa 聽話地挺直了身體，隨後調皮地湊到施南生耳邊，神神秘秘地說著悄悄話。施南生一臉專注地傾聽，眼神中充滿了長輩對晚輩無盡的疼愛與包容。當小 Teresa 說完，施南生還幽默地重覆了小女孩的話，兩人相視而笑，畫面和諧得宛如一幅溫暖的畫卷。

網民熱議：這才是真正的「名媛級家教」

這段僅有30多秒的影片曝光後，迅速登上微博熱搜。無數網民被施南生身上那股由內而外散發的「骨子裡的優雅」所折服：「歲月不敗美人，施南生真的太優雅了！」、「這就是真正的豪門與名媛家教，溫柔卻有力量，連教導孩子坐姿都這麼得體。」、「細節見人品，看她對待爾導女兒的眼神，滿滿都是愛意與尊重，真的太溫馨了。」

施南生作為華語影壇舉足輕重的製片人，曾與徐克共同創立電影工作室，製作了無數經典佳作。她給人的印象一向是雷厲風行、智慧幹練的職場女強人，然而在私底下，她對待晚輩的這份「鐵漢柔情」，更展現了她極具親和力與修養的另一面。