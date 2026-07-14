沈殿霞81歲冥壽　陳淑芬偕子致祭：她依然是我們最親切的開心果

今日（14/7）適逢農曆六月初一，是香港「大眾開心果」沈殿霞（肥姐）的81歲冥壽。肥姐生前摯友、金牌經理人陳淑芬一如既往，於今日在社交平台Threads發文貼照，透露自己已偕同兒子陳家豪及一眾好友，前往沙田寶福山向故友致祭，遙送最深切的祝福與思念。

備齊肥姐生前最愛 供品擺滿一桌

從陳太分享的照片中可見，眾人在靈位前準備了極其豐盛的供品。由於肥姐生前熱愛美食，陳太特別挑選了各式肥姐生前喜愛的水果和零食，包括：鮮艷的火龍果、芒果、香蕉、橙和柚子、傳統糕點、乾果及多款特色小脆餅。靈位旁亦悉心布置了清新素雅的白色繡球花與百合。

沈殿霞81歲冥壽 摯友陳淑芬偕子赴寶福山致祭。(IG:mrschan2000)

轉瞬離世18載 招牌笑聲永留心中

陳太在社交平台上感性寫道：「時間飛逝，轉瞬肥姐已離世18年，她依然是我們心目中最親切的開心果，希望大家永遠記得肥姐帶給大家歡樂的笑聲。」

字裡行間滿是對故友的不捨與懷念。而照片背景的靈位上，除了肥姐沈殿霞的含笑倩影外，旁邊亦鄰近其生前摯友羅文、張國榮等一代巨星的靈位，讓不少網民看後大感觸動，紛紛留言悼念，感謝陳太多年來風雨不改的有心舉動，並表示「肥姐的笑聲永遠陪伴香港人成長」。