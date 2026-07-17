《東張女神》鄧凱文「處女騷」登陸巡唱做演唱嘉賓 激晒逆天長腿

無綫人氣《東張女神》鄧凱文憑藉甜美外貌與傲人身材，一直深得網民喜愛。日前，她迎來了人生的重大里程碑，首度登上大型演唱會舞台擔任嘉賓！ 這次她獲三位分量十足的「視帝級」前輩馬國明、蕭正楠及曹永廉欽點，現身他們的《三生有幸》巡迴演唱會惠州站，獻出她的「處女騷」舞台，養眼指數爆燈，隨即引發網民熱烈討論！

神隊友「緊急補位」！化身一日限定女團成員

原本馬國明、蕭正楠與曹永廉的惠州演唱會邀請了女團 「MYNT」 擔任嘉賓。不過，其中一位成員喬美莎因簽證問題遺憾缺席。在十萬火急之際，曾參與「魔音女團」的鄧凱文臨危受命，以「臨時新成員」身份義氣補位，火速救場！這場「美麗的意外」不僅拯救了舞台，更成就了鄧凱文的舞台處女作。

鄧凱後台興奮與三大型男合照。（IG:thm___)

戰衣曝光！Deep V 皮裝炸台，無敵長腿超吸睛

首次登上萬人體育館舞台，鄧凱文在造型上可謂誠意十足。她身穿一件貼身黑色 Deep V 亮面皮質上衣，完美展現了其精緻的直角肩與鎖骨線條。而下半身搭配超短皮裙，一雙白皙、修長的美腿在舞台燈光下極其矚目，吸睛指數直逼 100%！在舞台上，鄧凱文手持麥克風表現淡定，笑容甜美，完全看不出是第一次登上如此大型的演唱會舞台。

受訪大談興奮感受：成世人都估唔到！

對於順利完成演出後，鄧凱文接受《香港01》訪問時仍掩蓋不住興奮之情，大談首次踏上巡唱舞台的驚喜感受。她笑言：「係呀，好興奮可以第一次做馬明、阿蕭同埋阿廉喺惠州嘅演唱會嘉賓。真係好多謝前輩畀機會我，跟住我都好 enjoy、好開心，過咗一個好愉快嘅晚上。成世人都估唔到有機會去做演唱會嘉賓！」

鄧凱文台上表現淡定。（IG:thm___)

鄧凱文激罕晒逆天長。（IG:thm___)

鄧凱文台上表現淡定。（IG:thm___)