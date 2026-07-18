家傳之「保」2｜洪金寶三代同堂亮相　孫仔承諾學功夫暖透爺爺心

無綫電視全新節目《家傳之「保」2》將於7月18日晚在翡翠台首播，首集邀請到洪金寶、洪天明及孫仔洪大仁（TJ）三代同堂溫馨亮相，高麗虹亦有親自現身探班。節目中，外號「大哥大」的洪金寶親自傳授入廚心得，並與家人大談「傳承」對家庭的意義。天明笑言承傳了父親對美食的品味，而孫仔TJ則主動表示想跟爺爺學功夫，更承諾不怕辛苦，令洪金寶聽後甜在心頭。

洪金寶三代同堂。（TVB）

洪金寶攜子孫溫馨傳授廚藝

節目設有入廚環節，洪大仁用心聆聽爺爺教導並親自下廚。洪金寶品嚐過孫仔的手藝後，分數由起初的60多分調升至85分，予以肯定。天明則直言不論如何都會給予90分甚至滿分，認為下一代願意為自己下廚的心意已勝過一切。面對自我要求極高、自覺表現未夠完美的TJ，身為爺爺的洪金寶亦立刻送上窩心鼓勵，場面感人。孫仔洪大仁更主動表示想跟爺爺學功夫，更承諾不怕辛苦。

孫子用心聽爺爺教導入廚（TVB）

爺孫齊下廚勁搞笑。（TVB）

孫子更主動提出想學功夫。（TVB）

周家蔚大讚洪家三代皆暖男

談及生命中的三位重要男士，天明太太周家蔚甜蜜透露，洪家三代人均傳承了一個共同點，就是非常懂得照顧身邊人。她回憶當年正是被天明的體貼吸引而決定付託終身，而大仔洪大仁平日亦非常體貼窩心，大讚三代人都是不折不扣的「暖男」。對此，洪金寶即時摸著肚子幽默笑指自己不只是暖男，更是「暖包」，盡顯洪家的溫馨與幽默。