施南生離世｜盤點「影壇俠女」代表作　香港電影百花齊放離不開她

7月13日晚，電影工作室有限公司發訃告，確認中國香港資深電影人施南生女士去世，享年75歲。



施南生是香港電影黃金時代的重要推手，被譽為「影壇俠女」。1981年，她加入新藝城影業擔任行政總監，給麥嘉、石天、黃百鳴、徐克、曾志偉、泰迪羅賓六位擅長搞創作的男人當起「管家婆」，幾乎負責導演之外的一切事務，包括行政、預算、融資、發行及海外推廣等。

施南生加入新藝城影業擔任行政總監，給麥嘉、石天、黃百鳴、徐克、曾志偉、泰迪羅賓六位擅長搞創作的男人當起「管家婆」。（微博圖片）

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1982年，施南生第一次擔任製片的作品《難兄難弟》，便以很低的成本收穫了香港本土年度票房第三的佳績。1984年起，她與徐克成立電影工作室有限公司。分工與新藝城相似，徐克負責導演創作，施南生負責融資、發行、宣傳及製片管理。兩人攜手開啟傳奇人生，叱吒影壇三十多年。

施南生以對電影市場的深刻洞察、精準獨到的題材選擇、卓越的溝通協調能力著稱，在動作片、武俠片、警匪片等不同類型領域開創風氣之先。2000年之前，她參與的作品主打香港本土市場，以「新藝城七怪」群策群力打造的賣座喜劇《最佳拍檔》系列和吳宇森、徐克接力的《英雄本色》系列為代表。

期間雖然也有糅合了日本動畫和中國傳統板畫風格的動畫片《小倩》這樣的創新之作，但總體而言不多。

2000年至2010年間，隨着香港電影整體求新求變，她參與的作品也更加多元化、國際化：

有豆瓣9.3分，在21世紀初擔起「救市」任務的《無間道》；

有極具嘗試性的港漫改編電影《龍虎門》；

有至今仍被影迷們奉為時裝功夫片巔峰的《導火線》；

有香港導演第一部使用數字攝影機拍攝並在內地大銀幕上映的《女人不壞》



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2010年後，內地市場蓬勃發展，她成為了最先適應內地環境的香港電影人：

先是推出了把古裝探案與奇幻視覺融為一體的《狄仁傑》系列；

緊接着是華語電影史上第一部獲得官方認證的IMAX 3D 電影《龍門飛甲》；

隨後是以類型片、商業片思維重啟紅色經典的《智取威虎山》；

最後是曾經佔據內地票房榜首之位數年的《長津湖》



去年的第43屆香港電影金像獎，為其授予了「終身成就獎」，以表彰她對香港電影走向國際的重大貢獻。美國權威雜誌《綜藝》更是將其評為「全球最具影響力50位電影人」之一。

傳奇一生，音容留世。正如她為了規範製片工作而「發明」的預算表，不僅被業內沿用至今，而且註定會被繼續使用一樣，施南生把自己對電影事業的熱愛刻進作品之中，她的精神便與我們永遠在一起。

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