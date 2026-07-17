小S怒轟拒任大S子女監護人傳聞　罕有火爆反擊：心都還在痛著

大S（徐熙媛）去年2月病逝，至今已逾一年，小S（徐熙娣）花了整整一年時間才重新站上主持崗位，期間不時在社交平台發文抒發對姊姊的思念，喪姊之痛至今仍未完全平復。不過近日有內地網民發文指責「小S拒絕擔任大S子女共同監護人」，令向來低調處理家事的小S罕有動怒，公開澄清。



小S不時在社交媒體發文抒發對姊姊的思念。（IG@elephantdee）

從法律角度拆解傳言

對於網上的傳聞，小S斬釘截鐵地否認：「首先，從沒有人提過共同監護的事情，而且法律上我根本無法當共同監護人，除非爸爸的親權被停止。」她更透露，在大S雕像的揭幕儀式前夕，家人曾向一對孩子發出出席邀請，至於最終孩子們是否現身，則完全尊重汪小菲的決定與安排，一切以孩子的意願為優先考慮。

從法律角度拆解傳言。（IG@elephantdee）

罕有發火：心都還在痛

小S對這些憑空捏造的傳聞相當生氣，罕見動怒表示：「我們全家人都深愛著2個孩子，對這些子虛烏有的傳聞，我不回應不是默認，而是不想再讓新聞炒下去！心都還在痛著，卻得面對黑白顛倒的報導，真的很累！」事實上大S離世後，小S沉寂多時才重新投入工作，對於網上傳言選擇沉默並非默認，只是不想再讓家人的傷口被反覆掀開。

罕有發火：心都還在痛。（IG@elephantdee）

網民反應兩極

事件引起網民討論，有人留言質疑：「不要看她怎麼說，要看她怎麼做」、「無論誰對誰錯，孩子在台灣，放假時候接去吃吃喝喝不難吧」，亦有網民心疼徐家處境，呼籲外界「放過徐家吧」，認為小S在喪姊之痛下還要面對這些揣測，實在不易。