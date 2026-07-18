翁靜晶重提「X先生」名人勒索案　瞞女友偷食逼擺不雅姿勢影相

1984年，那是一個沒有智能手機、大家每晚看著《歡樂今宵（EYT）》的單純年代。但就在這一年，香港娛樂圈爆發了史上最轟動、最耐人尋味的「名人勒索案」！電視台一位分量十足、家喻戶曉的男藝人——「X先生」，因一時色膽包天，竟瞞住圈中有名氣的女友暗中偷食，慘墮入一場精心策劃的色情陷阱（俗稱「捉黃腳雞」），一夜之間由當紅巨星淪為全城茶餘飯後的笑柄！

這宗塵封多年的奇案，近日在人氣YouTube頻道《危險人物2.0》中被重新剖析。節目中，主持翁靜晶（翁律師）與拍檔楊雲峰律師以極具現場感的節奏，為觀眾還原了這場轟動全港的「天局」始末。

YouTube頻道《危險人物2.0》

「車震」結緣 自以為覓得紅顏知己

根據主持人在節目中透露，「X先生」在一次偶然的機會下，在九龍塘與一名在夜總會工作、化名「阿May」的女子相識。兩人一拍即合，甚至在車上發生了親密關係，隨後便開始了每星期固定見面的交往。

X先生對阿May相當大方，每次見面都會給予1,000元，甚至還帶她出入沙田及跑馬地馬場，介紹給身邊的圈中好友認識。此時的X先生，以為自己遇上了一段既安全又刺激的關係，卻不知自己早已一步步踏入萬劫不復的深淵。

春宵一刻，房門被突襲撞開！

案發當天，X先生如常與阿May前往一間預先準備好的公寓共度春宵。正當兩人打得火熱之際，房門突然被暴力撞開！四名大漢衝入房間，一邊怒吼「你搞我老婆！」，一邊對赤身露體的X先生進行威脅。

在極度恐慌下，X先生被強迫擺出多個不堪入目的性愛姿勢，並被拍下了十多張大尺度照片。對方隨即以此作要挾，勒索巨額金錢，否則便將照片公開給各大報館，徹底毀掉他的演藝生涯。

電視台巨星「X先生」遭捉黃腳雞震驚全城。(YouTube頻道《危險人物2.0》截圖)

重案組介入，巨星錄影廠「人間蒸發」

這宗案件在當年震動了整個警隊重案組。就在高等法院準備開審前夕，這宗「X先生被勒索案」的消息已經在傳媒之間瘋傳。

據《危險人物2.0》的主持人描述，當年這位重量級男藝人本來正在電視台如常錄影節目。然而，當他收到風聲得知案件即將曝光、全港記者已在門外嚴陣以待時，他嚇得立刻衝出錄影廠避難，隨後更「人間蒸發」數天避風頭。雖然法庭極力保護其身份，以「X先生」代稱，但由於他的名氣實在太大，加上當時上庭作供沒有屏風，到來聽審市民一目了然，身份光速曝光。

電視台巨星「X先生」遭捉黃腳雞震驚全城。(YouTube頻道《危險人物2.0》截圖)

謎團未解：四名大漢人間蒸發？

最令兩位主持嘖嘖稱奇的是，雖然涉案的其中兩名被告最終因收錢被判有罪，但當天衝入房間「捉黃腳雞」、強逼拍下不雅照的四名蒙面大漢，以及案中的關鍵人物，至今依然未能緝拿歸案，背景耐人尋味！

翁靜晶在節目最後感嘆，這單案件中受到最大傷害的無疑是X先生本人，雖然他最後勇敢出庭指證，但男人的尊嚴與事業已在一夜之間毀於一旦。