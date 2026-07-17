陳偉霆一家三口度假被野生捕獲　兩保姆隨行貼身護子陣仗大

現年40歲的陳偉霆（William）與內地超模何穗自去年10月驚喜宣布結婚生子後，一直對家庭生活抱持極度保護的態度，在社交平台上更是鮮有公開放閃。然而，這對低調的新婚夫婦日前卻在度假勝地被網民「野生捕獲」，一家三口的溫馨同框照隨即在網上瘋傳。

近日有網民在秦皇島的度假勝地阿那亞「野生捕獲」了他們一家三口。（小紅書圖片）

超模何穗產後狀態大勇 兩保姆隨行貼身護航

近日，有網民在秦皇島的著名度假勝地阿那亞偶遇陳偉霆與何穗一家。當天，產後不久的何穗展現出令人驚嘆的超強恢復力。她身穿一件黑色平口背心，搭配一條設計寬鬆的休閒長褲，高挑且骨感的身材在海灘上極為搶眼，舉手投足間依然散發著無可匹敵的國際超模氣質。雖然兩人的身邊並未看見任何隨行助手，但他們對寶貝兒子的愛護可謂無微不至。隨行的還有兩名專業保姆，全程貼身照顧其幼子。保姆分工合作，確保小寶寶在海灘活動時萬無一失，強大的保護陣仗足見這對新手爸媽對愛子的疼愛。

何穗氣質出眾，身材高瘦。（小紅書圖片）

何穗與兒子在海邊玩。（小紅書圖片）

保姆全程貼身照顧其幼子。（小紅書圖片）

金髮陳偉霆室內揮灑汗水

另一邊廂，一向熱愛運動的陳偉霆則選擇在室內場館享受他的健美時光。最近染了一頭搶眼金色短髮的他，身穿一件無袖運動汗衫在場館內揮汗如雨。在網民拍攝的側拍照中，陳偉霆不僅潮流感十足，更在運動過程中大方展露其線條分明的結實臂肌。健碩的身形配合專注的運動神情，男士荷爾蒙瞬間爆棚，男人味十足，完全看不出已經步入40歲大關。

陳偉霆放假不忘健身操肌。（小紅書圖片）

陳偉霆放假不忘健身操肌。（小紅書圖片）

何穗曾歷「子宮積瘀血」二次手術之痛

看到何穗如今在陽光下與丈夫、兒子共享天倫樂，一眾粉絲在感到欣慰之餘，更紛紛為她送上最真摯的祝福。因為對於何穗而言，這次能夠以最佳狀態健康現身，過程實在非常不易。她早前曾公開透露，自己在產後身體曾亮起紅訊。在度過漫長的坐月期後，她前往醫院接受常規複診，卻被醫生告知：「子宮內仍有嚴重的瘀血積存，必須立即接受第二次手術進行清除。」這突如其來的健康危機，曾讓當時正處於新手媽媽適應期的何穗承受了極大的身心壓力與痛苦。幸而，在丈夫陳偉霆的悉心陪伴與調理下，何穗如今已完全康復。