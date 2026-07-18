郭富城方媛一家出遊現身機場　化身廿四孝爸爸主動抱女獲讚好男人

天王郭富城（城城）與老婆方媛（Moka）自2017年結婚以來，一舉一動都備受外界關注。日前，有網民在機場「野生捕獲」郭富城一家出遊，並將影片分享至社交平台。影片中城城盡顯好男人與好爸爸本色，主動幫老婆分擔、貼心照顧女兒，一家人溫馨滿瀉的畫面隨即引來網民熱烈討論。

2026年4月18日是郭富城與老婆方媛結婚9周年紀念日。(方媛小紅書)

方媛為郭富城誕下三位可愛千金。(方媛小紅書)

郭富城主動接棒抱女獲讚「好男人」

日前郭富城與方媛以一身輕便的休閒裝扮現身機場。城城身穿黑色短袖上衣配長褲，頭戴黑色Cap帽及太陽眼鏡，打扮低調卻星味不減；方媛則以白色T恤搭配淺色牛仔褲，頭戴粉紅色帽，少女感十足。

近日郭富城與老婆方媛以一身休閒裝束現身機場。（小紅書圖片）

方媛當時正抱著女兒，郭富城則在旁守護。（小紅書圖片）

郭富城一家人與堆滿行李的手推車一同前行。（小紅書圖片）

起初由方媛抱着小女兒，走在妻女身旁的城城沿途細心觀察周圍情況，全程保護家人。隨後，他似乎不忍心老婆抱得太辛苦，便主動從方媛懷中接過女兒，並以極為熟練的手勢將女兒抱起，讓她舒適地靠在自己的肩膀上。這個貼心的「寵妻」舉動，讓不少網民看後大讚城城是名副其實的「愛妻號」和「絕世好男人」。

郭富城從方媛手中接過女兒，非常貼心。（小紅書圖片）

郭富城將女兒抱在懷中，方媛則在旁輕撫，畫面十分溫馨。（小紅書圖片）

網民溫馨提示易引發意外

除了城城無微不至的照顧引來好評外，影片中另一個畫面也成為了網民討論的焦點——一位女兒當時正坐在電動行李箱上玩耍，而城城則與另一位女兒玩耍，方媛則在一臉幸福地看著家人，享受難得的家庭時光。有網民看過片段後留下溫馨提示，表示機場人流密集，讓年幼的小朋友坐在電動行李箱上穿梭，若一時控制不當很容易「橫衝直撞」引發意外，紛紛勸告城城下次出遊要多加留意身後女兒的安全。

另一畫面，郭富城同方媛與女兒一齊玩耍，另一位女兒在一旁開著電動行李箱。（小紅書圖片）