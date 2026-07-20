林熙蕾10歲絕密信件曝光揭心痛童年　自爆嫁入豪門後婚姻觀變化

撰文：亞瑟
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台灣經典「凍齡女神」林熙蕾（Kelly）日前作客節目《妳今天好嗎》，罕有地在鏡頭前撕下外界多年來為她貼上的「高冷」標籤。首度揭開鮮為人知童年故事的她，坦言自己從小就習慣了過度獨立、凡事硬撐，直到婚後在先生的悉心陪伴下，才真正學會如何「放手」與接受愛，重新理解幸福的真諦。

林熙蕾自揭童年故事。（IG@kellyhlin）

10歲寫給爸爸的信曝光

幕前總是一副優雅、自信形象的林熙蕾，過去常被誤認為個性孤高、難以親近。她在節目中透露，這份距離感其實源於從小養成的防備心與過度獨立。林熙蕾分享，最近在整理父親留下的舊信件時，意外讀到自己10歲時寫給爸爸的信，這才驚覺自己從小就自發性地當起了家中的「照顧者」。信中的她不僅默默承擔起照顧家庭的責任、習慣察言觀色，甚至為了家人的感受而頻頻壓抑自己的需求，字裏行間流露出不屬於那個年紀的超齡體貼。這封信讓現在的林熙蕾看後百感交集，重新認識了當年那個「獨立到讓人心痛」的小自己。

林熙蕾分享中學時期學生相，自嘲唔認得自己！（IG@kellyhlin）

婚後最大功課學會「不硬撐」

林熙蕾笑言，對於習慣凡事靠自己的她來說，「不再甚麼事都自己扛」成了她婚後最大、也是最難的功課。幸好，先生的性格非常活潑且熱愛聊天，在對方的感染下，原本內向的她也逐漸變得開朗。如今，兩公婆從分工家事到共同教養孩子，林熙蕾透露自己會刻意保留空間讓先生發揮。她逐漸體會到，一段幸福的婚姻，絕對不是靠一個人單打獨鬥去追求完美，而是讓彼此都能感受到「被需要」，共同承擔、一起成長。

林熙蕾當紅之時形象性感。（《賭俠大戰拉斯維加斯》電影劇照）

數十年維持「地獄級」規律作息

回首當年的演藝路，林熙蕾笑稱自己大學畢業一出道時就像一張白紙，正因為當時初生之犢不畏虎「不懂得緊張」，反而能毫無包袱地放鬆投入演出。更令人佩服的是，她自爆數十年來始終維持著早睡早起的規律作息，高度自律。面對過去的人生與演藝生涯，她坦言心中毫無遺憾。而如今身為人母，她表示最想傳承給孩子的並不是事事追求完美，而是「勇敢成長與體貼他人」的能力。

數十年維持「地獄級」規律作息。（IG@kellyhlin）
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